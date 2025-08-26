جموں (عامر تانترے) : جموں صوبے میں بارشوں، فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے کے واقعات نے تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں ایک کمسن بچی سمیت تین افراد ہلاک اور 17ڈھانچے تباہ ہو گئے ہیں جبکہ اہم قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ایک شہری کی موت واقع ہو چکی تھی اس طرح گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 4افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔
صوبہ جموں کے ڈوڈہ ضلع میں صورتحال کافی سنگین ہے جہاں بھلیسہ کے امرت پورہ علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد آئے پانی کے ریلے کے باعث ایک رہائش مکان گرآنے کے نتیجے میں ایک بچی ہلاک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ، ہروندر سنگھ کے مطابق ضلع کے تقریباً سبھی ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کے نزدیک پہنچ گئی ہیں جبکہ سیلابی ریلے کے نتیجے میں کئی رہائشی مکانات سمیت کئی ڈھانچے تباہ ہوگئے ہیں۔
ڈی سی ڈوڈہ نے مزید کہا کہ بٹوٹ-کشتواڑ شاہراہ اور پُل ڈوڈہ کا مرکزی پُل پانی کی سطح بڑھنے کے بعد ٹریفک کے لیے بند کردیا گیا ہے جبکہ متعدد رابطہ سڑکیں بھی بند ہو چکی ہیں۔
جموں میں صورتحال سنگین
ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ جموں شہر میں دریائے توی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ ڈویژنل کمشنر جموں، رمیش کمار نے خبردار کیا ہے کہ دریائے توی، بسنتار اور چناب الرٹ سطح پر بہہ رہے ہیں اور آئندہ 40 گھنٹوں تک مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے جس کے سبب پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔
انہوں نے شہریوں خاص کر مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ دریاؤں کے کناروں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں اور صرف سرکاری ہدایات پر ہی عمل کریں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔
شاہراہیں معطل
شدید بارش اور پتھر گرآنے کے باعث سرینگر جموں قومی شاہراہ کو ٹریفک کیے لئے دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ جموں-پٹھانکوٹ شاہراہ پر بھی ٹریفک معطل ہے۔ ادھر، سحرکھڈ پر پانی کے تیز بہاؤ سے حالیہ دنوں میں ایک پُل کو نقصان پہنچا تھا اور اب پانی کی سطح مزید بڑھ گئی ہے۔
