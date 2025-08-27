جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش سے مواصلاتی نظام تقریباً تباہ ہو گیا، عمر عبداللہ

سری نگر: جموں و کشمیر اب بھی صفر کے قریب مواصلات کا شکار ہے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ مرکزی زیر انتظام علاقہ شدید بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے دوچار ہے۔
وزیر اعلیٰ نے ایکس پوسٹ میں کہا "ابھی تک تقریباً کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جیو موبائل پر کچھ ڈیٹا آ رہا ہے لیکن کوئی فکسڈ لائن وائی فائی نہیں، کوئی براؤزنگ نہیں، تقریباً کوئی ایپس نہیں، ایکس جیسی چیزیں بہت آہستہ کھلتی ہیں، واٹس ایپ مختصر ٹیکسٹ میسجز کے علاوہ کسی بھی چیز کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے۔ 2014 اور 2019 کے خوفناک دنوں کے بعد سے اتنا منقطع محسوس نہیں ہوا،۔"
قبل ازیں منگل کو عمر عبداللہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے فون پر بات کی اور انہیں جموں و کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا، جہاں شدید اور مسلسل بارشوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور عام زندگی درہم برہم ہوگئی ہے۔
عبداللہ نے منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ فون/ڈیٹا کنیکٹیویٹی کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جموں ہوائی اڈے کی بندش کی وجہ سے میں اور میرے ساتھی آج شام جموں نہیں پہنچ سکے۔ مجھے امید ہے کہ کل پہلی پرواز سے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دریں اثنا، میں صورتحال پر گہری نظر رکھ رہا ہوں اور ڈویژن میں گراؤنڈ پر موجود ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔
ریاسی کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پرم ویر سنگھ نے بتایا کہ دریں اثناء جموں و کشمیر کے کٹرا میں ویشنو دیوی مندر کے قریب شدید بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے 30 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ لینڈ سلائیڈنگ وشنو دیوی مندر کے راستے پر ادھکواری غار مندر میں اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب ہوئی۔
ادھکواری میں اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ ضروری افرادی قوت اور مشینری کے ساتھ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "جئے ماتا دی۔
ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ڈوپلر ویدر ریڈار کی تصاویر جموں کے علاقے میں آج بڑے پیمانے پر گرج چمک کی سرگرمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئی ایم ڈی نے ایکس ٹوڈے، 27 اگست 2025 کو صبح 5:10 بجے آئی ایس ٹی پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جموں ڈی ڈبلیو آر کی تصاویر خطے میں طوفان کی وسیع سرگرمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔
جموں، آر ایس پورہ، سانبہ، اکھنور، نگروٹہ، کوٹ بھلوال، بشنہ، وجے پور، پورمنڈل، اور کٹھوعہ اور ادھم پور کے کچھ حصوں میں شدید بارش، گرج چمک اور ممکنہ ژالہ باری (40 ڈی بی زیڈ سے زیادہ) کے ساتھ شدید کنویکشن ہو رہی ہے۔
ہلکی سے اعتدال پسند بارش (20 ڈی بی زیڈ سے زیادہ عکاسی) کی نشاندہی کرنے والا درمیانی نقل و حرکت ریاسی، رامبن، ڈوڈا، بلاور، کٹرا، رام نگر، ہیرا نگر، گول، بانہال اور سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع کے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔
عمودی لکیریں 12 کلومیٹر اونچائی تک بادل کی چوٹی کو ظاہر کرتی ہیں، جو گہرے اور فعال طوفان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ نظام عام طور پر مشرق سے شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے اور دامن اور پہاڑی علاقوں میں بارش جاری رہ سکتی ہے۔ رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گرج چمک کے دوران گھر کے اندر رہیں، نشیبی اور پانی بھرے علاقوں سے گریز کریں، اور حفاظت کے لیے سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔