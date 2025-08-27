ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب - ANANTNAG TOWN FLOOD

مسلسل بارشوں کی وجہ سے وادی کشمیر کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔

جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب
جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 27, 2025 at 5:24 PM IST

اننت ناگ (فیاض لولو) : مسلسل بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد جنوبی کشمیر کا مرکزی قصبہ لالچوک، اننت ناگ اور اس کے ملحقہ علاقہ جات بدھ کو زیر آب آگئے۔ قصبہ اننت ناگ کے متعدد علاقے زیر آنے سے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے۔ حکام نے صورتحال کے پیش نظر وادی کے بیشتر حصوں میں الرٹ کا اعلان کیا ہے۔

جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب (ای ٹی وی بھارت)

مسلسل بارشوں کے باعث کشمیر کے بیشتر ندی نالوں کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سڑکیں، رہائشی علاقے اور بازار زیر آب آ گئے ہیں، کئی نشیبی بستیوں کا رابطہ مرکزی علاقوں سے کٹ چکا ہے۔ متعدد رابطہ سڑکیں بند ہونے سے مقامی آبادی کو عبور و مرور میں شدید مشکلات آ رہی ہیں۔

اننت ناگ ٹاؤن میں سیلابی صورتحال
اننت ناگ ٹاؤن میں سیلابی صورتحال (ای ٹی وی بھارت)

انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے دریاؤں کے کناروں اور سیلاب زدہ علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے الرٹ پر ہیں۔

دریں اثناء، منگل کی شام گانجی واڑہ علاقے میں بجلی کرنٹ لگنے سے ایک ٹرک ڈرائیور اور کنٹریکٹر کی موت واقع ہوگئی۔ حکام کے مطابق انلوڈنگ کے دوران ٹرک اچانک بجلی کی ترسیلی لائن کے راست رابطے میں آ گیا، جس کے نتیجے میں دونوں افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ’’موسم پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔‘‘ تاہم حکام نے فی الوقت لوگوں کو افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کرتے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دریائے جہلم سمیت دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔

اننت ناگ ٹاؤن میں سیلابی صورتحال
اننت ناگ ٹاؤن میں سیلابی صورتحال (ای ٹی وی بھارت)

