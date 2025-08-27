ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پانپور میں موسلادھار بارش: رکن سامبلی حسنین مسعودی نے صورتحال کا جائزہ لیا - HEAVY RAIN IN PANPUR

جموں وکشمیر میں شدید بارش سے کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، حسنین مسعودی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

پانپور میں موسلادھار بارش: رکن سامبلی حسنین مسعودی نے صورتحال کا جائزہ لیا
پانپور میں موسلادھار بارش: رکن سامبلی حسنین مسعودی نے صورتحال کا جائزہ لیا (ETV Bharat)
پانپور : جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے وادی کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ مسلسل بارشوں سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پانپور کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے کنسچونسی کے کٸ علاقوں کا دورہ کرکے حالات کا جائزہ لیا۔

پانپور میں موسلادھار بارش: رکن سامبلی حسنین مسعودی نے صورتحال کا جائزہ لیا (ETV Bharat)

سابق جج حسنین مسعودی نے آج مختلف محکموں کے افسروں کے ساتھ پانپور اسمبلی حلقے کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے لیتہ پورہ، کاکا پورہ اور پانپور قصبہ میں حالات کا جائزہ لیا اور مسلسل بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد عہدیداروں کو راحت و امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے متعدد عوامی وفود سے ملاقات کی جنہوں نے اپنے مسائل اور مطالبات ایم ایل اے کے سامنے رکھے۔

پانپور قصبے کے عوام نے دریاۓ جہلم پر باندھ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ایم ایل اے مسعودی نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان مطالبات کو متعلقہ محکموں تک پہنچا کر مسائل کو فوری حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں: عمر عبداللہ نے جموں کے سیلاب زدہ علاقوں کا کیا دورہ، پی ایم مودی کو صورتحال سے آگاہ کرایا - JAMMU KASHMIR FLASH FLOOD


ایم ایل اے نے اپنے ہمراہ موجود افسران کو ہدایت دی کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور متاثرین کو ہر ممکن راحت پہنچانے میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔

