پانپور میں موسلادھار بارش: رکن سامبلی حسنین مسعودی نے صورتحال کا جائزہ لیا

پانپور : جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے وادی کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ مسلسل بارشوں سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پانپور کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے کنسچونسی کے کٸ علاقوں کا دورہ کرکے حالات کا جائزہ لیا۔
سابق جج حسنین مسعودی نے آج مختلف محکموں کے افسروں کے ساتھ پانپور اسمبلی حلقے کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے لیتہ پورہ، کاکا پورہ اور پانپور قصبہ میں حالات کا جائزہ لیا اور مسلسل بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد عہدیداروں کو راحت و امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے متعدد عوامی وفود سے ملاقات کی جنہوں نے اپنے مسائل اور مطالبات ایم ایل اے کے سامنے رکھے۔
پانپور قصبے کے عوام نے دریاۓ جہلم پر باندھ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ایم ایل اے مسعودی نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان مطالبات کو متعلقہ محکموں تک پہنچا کر مسائل کو فوری حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔
ایم ایل اے نے اپنے ہمراہ موجود افسران کو ہدایت دی کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور متاثرین کو ہر ممکن راحت پہنچانے میں فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔