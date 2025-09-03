ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وادیٔ کشمیر کا جموں کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع، تاریخی مغل روڈ بھی بند - HEAVY RAIN IN JAMMU

جموں ڈویژن میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کا وادیٔ کشمیر کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔

جموں میں شدید بارش (ETV Bharat)
جموں، شوپیان، (شاہد ٹاک): مسلسل بارشوں نے جموں و کشمیر میں نظامِ زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پسیاں گرنے اور پانی بھرنے کے باعث کئی اہم شاہراہیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پہلے ہی ٹریفک کے لیے بند تھی، اس کے ساتھ ساتھ آج صبح تاریخی مغل روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وادیٔ کشمیر کا صوبۂ جموں کے ساتھ زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے۔


محکمۂ ٹریفک کے مطابق مغل روڈ کے متعدد مقامات پر مسلسل بارشوں کے باعث پسیاں گرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سفر نہ صرف مشکل بلکہ خطرناک ہو گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی سڑکوں کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ تاہم حکام غیر ضروری سفر سے بھی منع کیا ہے۔

انتظامیہ کی شہریوں سے اپیل

دریں اثنا، دریاؤں اور ندی نالوں کے کناروں پر رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے کناروں کے قریب نہ جائیں کیونکہ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں کسی بھی وقت سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔

گزشتہ ہفتے 34 افراد ہلاک ہوئے تھے

واضح رہے کہ قبل ازیں گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے تھے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تین دن تک موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے، سیلابی ریلوں اور ندی نالوں میں بارش کے تیز بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے سات عقیدت مندوں سمیت کم از کم 34 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا تھا جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔

ڈوڈہ اور ریاسی میں جان و مال کا زبردست نقصان

انتظامی ذرائع کے مطابق ڈوڈہ ضلع میں چار افراد کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے دو افراد اپنے مکان کے منہدم ہونے سے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے تھے جب کہ دو دیگر سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ ضلع ریاسی کے اردکواری علاقے میں وشنو دیوی مندر کے راستے پر اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب ایک بڑا لینڈ سلائیڈنگ ہوا تھا۔ اس حادثے میں سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ انتظامیہ نے کہ راحت اور بچاؤ کے کام تیزی سے کیے تھے اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا تھا۔

