نئی دہلی: سپریم کورٹ 14 اگست 2025 بروز جمعرات کو ایک درخواست پر سماعت کرے گا جس میں مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر کے مرکزی زیر انتظام علاقے کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنے کی ہدایت کی درخواست کی گئی ہے۔ قبل ازیں کی خبر کے مطابق، سینئر وکیل گوپال شنکر نارائنن نے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی کے سامنے درخواست کا ذکر کیا تھا۔ جس پر انہوں نے تصدیق کی تھی کہ معاملے کی سماعت 8 اگست (جمعہ) کو ہوگی، لیکن اب بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 اگست بروز جمعرات کو اس درخواست پر سماعت کرنا طے کیا ہے۔ چیف جسٹس کی اس بنچ میں جسٹس کے ونود چندرن بھی شامل ہیں۔
خبر کے مطابق ظہور احمد بھٹ اور کارکن خورشید احمد ملک کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی بحالی میں مسلسل تاخیر جموں و کشمیر کے شہریوں کے حقوق کو بری طرح متاثر کر رہی ہے اور وفاقیت کے تصور کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دونوں درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ مقررہ مدت کے اندر ریاست کی بحالی میں ناکامی وفاقیت کی خلاف ورزی ہے جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔
جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا
آئین کے آرٹیکل 370 کے سلسلے میں سنائے گئے فیصلے میں، اس وقت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں 5 ججوں کی آئینی بنچ نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے اس بیان پر انحصار کیا کہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔
تنظیم نو ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت تشکیل
حالانکہ اس نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو 30 ستمبر 2024 تک تنظیم نو ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت تشکیل دی گئی جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ "ریاست کو جلد از جلد بحال کیا جائے گا"۔ پچھلی سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا تھا کہ مرکزی وزارت داخلہ کوئی مخصوص ٹائم لائن فراہم نہیں کر سکتی ہے اور ریاست کا درجہ بحال کرنے میں 'کچھ وقت' لگے گا۔ مئی 2024 میں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو چیلنج کرنے والی نظرثانی کی درخواستوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ 'ریکارڈ کی بنیاد پر کوئی غلطی ظاہر نہیں ہوئی' اور اس معاملے کو کھلی عدالت میں درج کرنے سے انکار کر دیا۔