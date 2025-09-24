ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شعبہ صحت سرکار کی ترجیحات میں شامل، سکینہ ایتو
وزیرصحت سکینہ ایتو نے کہا کہ جموں وکشمیر کے تمام اسپتالوں میں ضروری سامان اور دیگر ضروریات کو ترجیجی بنیادوں پر پورا کیا جارہا ہے
سرینگر( پرویز الدین ): جموں وکشمیر کی صحت و تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ عمر عبدللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں کی خدمت کے لیے پر عزم ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبہ کو سب سے زیادہ ترجیج دی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ باغبانی کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن گزشتہ برسوں سے باغبانی کو نظر انداز کیا جارہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار سکینہ ایتو نے بدھ کو نامہ نگاروں کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ عمر عبدللہ کی قیادت والی سرکار جموں وکشمیر میں ہر شعبے میں لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور صحت کی دیکھ بھال کے سیکٹر کو سب سے زیادہ ترجیج دی جارہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں وکشمیر کے تمام اسپتالوں میں ضروری سامان اور دیگر ضروریات کو ترجیجی بنیادوں پر پورا کیا جارہا ہے۔ سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ ان کی جماعت کے تمام ارکان اسبملی اپنے اپنے حلقوں میں جاکر لوگوں کا کام کررہے ہیں۔
محبوبہ مفتی کا الزام پر حکومت میوہ صنعت کی تباہی کے ذمہ دار کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ شعبہ باغبانی کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کو گزشتہ برسوں سے نظر انداز کیا جارہا ہے۔ جموں وکشمیر کے تاجروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر کے لوگوں کو جو پریشانیاں درپیش ہیں اس کی وجہ پی ڈی پی ہی ہے۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ پہلے فخر سے کہا جاتا ہے کہ قومی شاہراہ اب ٹھیک ہے، لیکن بارشوں سے یہ واضح ہوا ہے کہ اس سڑک کی بحالی کے لیے ٹھوس کام نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمولی بارشوں سے سڑکیں کیوں تباہ ہوجاتی ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔