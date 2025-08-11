ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کووِڈ19 لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کیس خارج - JK HIGH COURT

کورٹ نے رامبن کے تین افراد کے خلاف درج مقدمہ کو ’بے بنیاد‘ اور عدالتی عمل کا غلط استعمال قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔

ہائی کورٹ
ہائی کورٹ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 11, 2025 at 4:18 PM IST

سرینگر : ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سال 2021 میں احتجاجی مظاہرے کے دوران کورونا وبائی صورتحال کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں رام بن ضلع کے تین رہائشیوں کے خلاف فوجداری کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ مقدمہ ’بے بنیاد‘ معلوم ہوتا ہے اور یہ عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہوگا۔

جسٹس ایم اے چودھری نے اپنے پانچ صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ شیر محمد، محمد شفیع اور محمد افضل (نامی شہریوں) کے خلاف ’’ایف آئی آر "بغیر کسی وجہ کے درج‘‘ کی گئی تھی اور ان کا ٹرائل ’’انصاف کا مذاق‘‘ ہوگا۔ ان تینوں پر کووِڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران انتظامیہ کے ممنوعہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا الزام تھا اور ان پر دفعہ 188، 34، اور 147 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

جسٹس چودھری نے اپنے فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ ’’یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف مذکورہ ایف آئی آر بے بنیاد طور پر درج کی گئی تھی، کیونکہ افسران نے ان کے احتجاج سے ناراض ہو کر انہیں ہراساں کرنے کے مقصد سے ایسا کیا تھا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ایسے میں، ملزمان کے طور پر درخواست گزاروں کا ٹرائل عدالت کے عمل کا غلط استعمال ہوگا۔‘‘

مقدمہ کی تفصیلات استغاثہ کے مطابق، 11 مئی 2021 کو ان تینوں افراد نے سنگلدان مین مارکیٹ میں ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا، جو کہ 7 مئی کو دفعہ 144 کے تحت جاری کیے گئے ممنوعہ احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ درخواست گزاروں نے دلائل دیے کہ یہ الزامات سیاسی محرکات پر مبنی تھے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے درج کیے گئے تھے۔

ہائی کورٹ
ہائی کورٹ کا فیصلہ (Special Arrangement)

جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے لیے غیر قانونی اجتماع میں چار سے زیادہ افراد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ فرد جرم میں صرف تین ملزمان کا نام شامل تھا۔ جسٹس چودھری نے یہ بھی نشاندہی کی کہ بہت سی ریاستی حکومتوں نے وبائی امراض کے خاتمے کے بعد اس طرح کے مقدمات واپس لے لیے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ’’درخواست گزاروں کا ٹرائل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا‘‘۔

عدالت نے گول کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے زیر التوا فرد جرم کو ختم کرنے کا حکم دیا۔

