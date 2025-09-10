ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تنازعات عوام کا دھیان بھٹکانے کا حربہ، درگاہ تنازع پر کانگریس لیڈر کا رد عمل
جی اے میر نے الزام عائد کیا کہ اصل معاملات پر سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لئے تنازعات کو ہوا دی جا رہی ہے۔
September 10, 2025
September 10, 2025
اننت ناگ (میر اشفاق) : آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اصل اور بنیادی معاملات سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لئے جان بوجھ کر تنازعات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ میر کے مطابق ’’ایک معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد دوسرا تنازعہ شروع کیا جاتا ہے، یہ سب ایک منیجمنٹ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کا دھیان منتقل کیا جائے۔‘‘
سابق ایم ایل اے نے مزید کہا کہ بھارت میں کسی بھی مذہبی مقام پر تجدید و مرمت یا سنگ بنیاد کے حوالہ سے بورڈ چسپاں نہیں کیا گیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایودھیا میں رام مندر کی سنگ بنیاد پر وزیر اعظم کا بورڈ لگایا گیا ہوتا۔ میر نے درگاہ حضرتبل کی تزئین و آرائش کے حوالہ سے کہا: ’’اس قدم کو عوام نے بہت سراہا، لیکن بورڈ چسپاں کرنے کی کیا ضروت پڑی؟‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’چاہے کوئی بھی مذہبی مقام ہو وہاں بورڈ چسپاں کرنے پر اعتراض ہی ہوگا۔‘‘
سابق وزیر کا کہنا ہے کہ بورڈ لگانے سے قبل درگاہ کی تزئین و آرائش کے کام کو عوام میں کافی سراہا جا رہا تھا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بورڈ چسپاں کرنا کیونکہ ضروری پڑا؟ انہوں نے کہا کہ سب جانتے تھے کہ وقف بورڈ نے اچھا کام کیا ہے جو نمایاں تھا بورڈ لگا کر اپنے کام کا دکھاوا کرنے کی کیا ضروت تھی؟ ’’ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، اس عمل سے معتقدین کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔‘‘
واضح رہے کہ چند روز قبل کشمیر کی معروف درگاہ آثار شریف حضرتبل میں قومی نشان (نیشنل ایمبلم) کے مسخ کیے جانے کے بعد ایک نیا سیاسی تنازع شروع ہو گیا ہے۔ قومی نشان کو کچھ نامعلوم افراد نے پتھروں سے توڑ کر مسخ کر دیا۔ یہ معاملہ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنما اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی کے درمیان سخت لفظی جنگ میں بدل گیا۔
یہ تنازع اس وقت ابھرا جب درگاہ حضرتبل کی مرمت و تزئین نو کے بعد اس کے افتتاحی کتبے پر وقف چیئرپرسن کے نام کے ساتھ ساتھ قومی نشان بھی رکھا گیا تھا، تاہم چند عقیدت مندوں نے اسے ’اسلام کے منافی‘ اور ’بت پرستی‘ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے کتبے سے پتھروں سے کوٹ کوٹ کر مسخ کر دیا۔
