حضرت بل قومی نشان تنازع: بی جے پی نے کہا، بھارت کی شناخت اور بہار کی میراث کی 'توہین' کی گئی، راہل گاندھی معافی مانگیں
بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے درگاہ حضرت بل میں قومی نشان کی توڑ پھوڑ کو "ہندوستان کی شناخت پر حملہ" قرار دیا۔
Published : September 7, 2025 at 9:27 AM IST
نئی دہلی: سرینگر کی تاریخی حضرت بل درگاہ میں قومی نشان (اشوکا ایمبلم) والی تختی کی توڑ پھوڑ پر تنازع اس وقت مزید گہرا ہوگیا ہے جب بی جے پی نے انڈیا بلاک کے رہنماؤں بشمول راہل گاندھی اور تیجسوی یادو سے بھارت کی شناخت اور بہار کی وراثت کی "توہین" کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔
بی جے پی نے سنیچر کو جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو مسجد میں قومی نشان لگانے کی مخالفت کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور انڈیا بلاک کے لیڈروں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
بی جے پی کا غصہ اس وقت سامنے آیا جب عمر عبداللہ نے وقف بورڈ کی طرف سے حضرت بل مسجد میں تزئین و آرائش کی تختی پر قومی نشان کے استعمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ''اہم سوال یہ ہے کہ اس یادگاری پتھر پر قومی نشان لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک کسی بھی مذہبی ادارے یا مذہبی تقریب میں قومی نشان کا استعمال ہوتے نہیں دیکھا ہے۔''
#WATCH | Anantnag, J&K | On viral video of a mob tarnishing the national emblem on the foundation stone of Hazratbal Shrine, CM Omar Abdullah says, " the first question is whether the emblem should have been etched on the foundation stone. i have never seen the emblem being used… pic.twitter.com/oAyyby5HGN— ANI (@ANI) September 6, 2025
اسی کے ساتھ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ''درگاہ حضرت بل میں پتھر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا کام کافی نہیں تھا؟ انہوں نے مزید کہا کہ درگاہ حضرت بل کو یہ شکل شیر کشمیر شیخ عبد اللہ نے دیا تھا، مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہیں ایسا کوئی پتھر لگایا؟ انہوں نے کہا کہ پتھر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر کام صحیح ہوتا تو لوگ خود ہی اس کام کو پہچان لیتے۔ انہوں نے غلطی کی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔''
جنوبی کشمیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے موقعے پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی "غلطی" کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔
وزیر اعلیٰ کا یہ تبصرہ جمعہ (5 ستمبر) کو نماز کے فوراً بعد حضرت بل مزار کے اندر نامعلوم افراد کی طرف سے قومی نشان والی تختی کی توڑ پھوڑ کے بعد سامنے آیا۔
'اشوکا ایمبلم قومی فخر کی علامت'
بی جے پی کے راجیہ سبھا ایم پی سدھانشو ترویدی نے کہا کہ عمر عبداللہ نے اپنے بیان سے بہار کے ہیرو شہنشاہ اشوکا سے جڑے قومی نشان کی "سخت اہانت" کی ہے۔
انہوں نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اور اس کی حلیف پارٹیوں نے کیرالہ سے لے کر کشمیر تک بہار سے جڑی ہوئی علامات کی توہین کرنے کا کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ "
سدھانشو ترویدی نے کہا کہ ''قومی نشان پر ہوا یہ حملہ اور اس پر آپ کے لیڈر (عمر عبد اللہ) کے بیان پر راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی خاموشی بہت گہرے اور سنجیدہ سوال کھڑے کر رہی ہے۔''
#WATCH | Delhi | On viral video of a mob tarnishing the national emblem on the foundation stone of Hazratbal Shrine, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, " ... it seems that congress and its allies have taken a contract to insult the symbols associated with bihar, from kerala to… pic.twitter.com/q09sv5lE0i— ANI (@ANI) September 6, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ '' اشوکا ستون بہار کی سرزمین سے جڑی علامت اور عظیم بادشاہوں میں سے ایک شہنشاہ اشوکا کی یادگار اور قومی نشان ہے، اس پر ہوئے حملہ اور اس کی اہانت کے دفاع کے لیے آپ (راہل گاندھی اور تیجسوی یادو) کو ملک سے معافی مانگی چاہیے۔''
وہیں کانگریس کی جموں و کشمیر یونٹ نے حضرت بل مسجد میں کھڑے ہوئے تنازع کو "انتہائی بدقسمتی" قرار دیا اور کہا کہ تنازع کو ہوا دینے والے افراد ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔
کانگریس نے کہا کہ وہ ہمیشہ آئین کے رہنما اصولوں، مذہب کی آزادی کی ضمانت دینے اور کسی بھی کمیونٹی یا ادارے کے مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر یقین رکھتی ہے۔
پارٹی نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا، "حضرت بل مزار کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور غیر ضروری ہے کیونکہ مذہبی مقامات عقیدے، پاکیزگی اور تقدس کے ادارے ہیں، جو انسانیت، اتحاد، امن اور ہم آہنگی کا پیغام عام کرتے ہیں، یہ کسی خاص سیاسی ایجنڈے میں شامل تنازعات کا مرکز نہیں ہیں"۔
متعلقہ خبر: درگاہ حضرتبل: ایک سال، چھ یادگاری تختیاں، وقت بورڈ نشانے پر
اسی کے ساتھ پارٹی نے کہا کہ وہ کسی بھی وجہ سے تشدد یا قانون کی خلاف ورزی کی حمایت نہیں کرتی، لیکن کسی بھی غلط چیز کے خلاف احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔
کانگریس نے کہا کہ اشتعال انگیزی کی فوری وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کون تھے اور ایسا کیوں کیا گیا؟ جو لوگ تنازعہ کو جنم دینے کے ذمہ دار تھے وہ گرفت سے بچ نہیں سکتے۔
پارٹی نے کہا کہ وہ قومی نشانات کا سب سے زیادہ احترام کرتی ہے، لیکن "کہیں بھی اس طرح کے نشانات اور سیاسی رہنماؤں کے نام کی پلیٹیں قابل احترام مذہبی مقامات کے احاطے میں خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی مقامات پر آویزاں نہیں ہیں"۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "اس مزار پر اسے کندہ کرنا کیوں ضروری تھا، اس کے لیے ان ذمہ داروں کو جواب دینا چاہیے، جن کے ذاتی یا سیاسی ایجنڈے نے لوگوں کو ٹھیس پہنچائی اور ناراضگی اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔" کانگریس نے کہا کہ اس مسئلے کو مذہبی جذبات کی روشنی میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔