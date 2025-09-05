ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نصف صدی بعد درگاہ حضرتبل کی دوبارہ ہوئی تزئین و آرائش، عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے دی جمعہ پر حاضری
Published : September 5, 2025 at 8:56 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) آثار شریف درگاہ حضرت بل کی تجدید و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد اسےمیلاد کی تقریبات سے قبل باضابطہ طور پر زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایسے میں تزئین و آرائش کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جوکہ درگاہ حضرتبل میں ادا کیا گیا۔ وہیں بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے درگاہ حضرت بل آج شب خوانی کی روح پرور اور بابرکت مجلس منعقد ہورہی ہے۔
اس سے قبل سال 1968 میں درگاہ شریف کی تعمیر نو کا آغاز کیا گیا جو کہ گیارہ سال کی مسلسل کوششوں کے بعد 1979 میں مکمل ہوا ہے اور آج تقریباً 56 برس بعد دوبارہ زیبائش و آرائش کا کام عمل میں لایا گیا ہے۔
سیلابی صورتحال کے باوجود عقیدت مندوں کی کثیر تعداد وادی کشمیر کے اطراف واکناف سے نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے یہاں پہنچی تھیں۔ جس میں بزرگوں اور خواتین کی خاصی تعداد بھی شامل رہیں۔ اس دوران عاشقان رسول ﷺنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کی۔ ساتھ ہی کشمیر کے امن واماں، سلامتی، ترقی خوشحالی اور سیلاب اور دیگر ناگہانی آفات سے نجات کے لئے بھی خاص دعا مانگی گئی۔
جموں وکشمیر وقف بورڈ نے گزشتہ برس درگاہ کے تزئین و آرائش منصوبے کے آغاز کیا تھا جس میں درگاہ کے اندرونی ڈھانچے کی دوبارہ تعمیر اور پلسترنگ شامل تھی۔ اس مقصد کے لیے مقامی روایتی ہنر اور فنون کا استعمال کیا گیا تاکہ درگاہ کو مزید خوبصورت اور جاذب نذر بنایا جا سکے۔ اندرونی حصے میں نیا ڈیجیٹل برقی نظام نصب کیا گیا ہے، مکمل ایئر کنڈیشننگ کی گئی ہے اور پرانے ساؤنڈ سسٹم کو جدید ڈیجیٹل نظام سے بدل دیا گیا ہے۔جبکہ سونے کی نفیس نقش و نگاری، خطاطی، پاپیئر مشی، کھتم بند، پنجرہ کاری سے درگاہ کے اندورن اور بیرون کو روایتی کشمیری فن تعمیر کے مطابق سجایا گیا ہے۔ اس کے لیے قرآنی آیات سے مزین شاندار جھاڑ فانوس نے درگاہ کے حسن میں مزید اضافہ کیا ہے۔ نُور خانہ کو بھی دلکش اور جادوئی انداز میں سنوارا گیا ہے۔
زائرین نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب اس قدر باریک بینی اور لگن کے ساتھ تجدید نو کا کام عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو دل چاہا کہ یہیں رک جائیں کیونکہ اندر کی فضا اور نقش نگاری دیکھ کر روحانی سکون و تسکین محسوس ہوتا ہے۔ ایک کاریگر نے کہا کہ اس کام نے درگاہ کے حسن کے ایک نئی جلا بخشی ہے۔انہوں نے کہا کہ اس وقت فخر محسوس ہوتا جب جب عقیدت کام کی تعریف کرتے ہیں۔
جموں کشمیر میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک مرکزی درگاہ ہے۔ ایسے میں صدیوں سے درگاہ حضرت بل میں پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش اور دوسرے بڑے صحابہ کے عرس پر ہزاروں لوگوں کو موئے مقدس کا دیدار کروایا جاتا رہا ہے۔
تاریخ دان اور تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خود مختار کشمیر کے وزیراعظم شیخ محمد عبداللہ نے اپنا سیاسی کیریئر حضرت بل سے ہی شروع کیا تھا۔ شیخ عبداللہ سابق وزیراعلیٰ عمرعبداللہ کے دادا اور رکن پارلیمان فاروق عبداللہ کے والد تھے۔
شیخ عبداللہ جب جیل میں ہی تھے جب دسمبر 1963 میں اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت بل کے ’حُجرہٴ خاص‘ سے موئے مقدس چوری ہوگیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی وادی بھر میں مظاہرے شروع ہوگئے اور لاکھوں لوگ سروں اور بازوٴں پر کالی پٹی باندھے سڑکوں پر نکل آئے جس کے سبب بین الاقوامی میڈیا میں بھی کشمیر ایک بڑی خبر بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر میں علیحدگی پسند رجحانات پر قابو پائے دس ہی سال ہوئے تھے۔
یہ کوئی معمولی چوری کا واقعہ نہیں تھا۔ یہ موئے مقدس سنہ 1700 میں مدینہ سے مشرق وسطیٰ اور انڈیا سے ہوتا ہوا ایک کشمیری تاجر کے ذریعے سرینگر پہنچا تھا اور اُس وقت کے مغل گورنر صادق خان نے ڈل جھیل کے قریب باغِ صادق خان‘ میں ایک مغل عمارت کو اس ’موئے مقدس‘ کے لیے وقف کر دیا تھا اور اگلے 263 برس یعنی چوری ہونے کے روز تک، سے یہ سرینگر میں موجود تھا۔
واضح رہے کشمیری وادی کے حسین مناظر میں واقع حضرت بل درگاہ روحانیت اور ثقافتی ورثے کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہ مقدس مقام نہ صرف وادی کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے زائرین کے لیے بھی انتہائی مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ جگہ دور دور سے آنے والے عقیدت مندوں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔