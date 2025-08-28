ہندواڑہ (شمیم بھٹ): ہندواڑہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جاری کارروائیوں میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پولیس کی اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) نے راجوار کے بھون جنگلات میں ایک خفیہ کمین گاہ کا سراغ لگاتے ہوئے زیرِ زمین چھپایا گیا بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر قابلِ اعتراض اشیاء برآمد کی ہیں۔
ذرائع کے مطابق، یہ کارروائی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی، جس دوران تلاشی کے عمل میں درج ذیل اشیاء برآمد ہوئیں:
22 عدد یو بی جی ایل گرنیڈز
01 عدد یو بی جی ایل (Under Barrel Grenade Launcher)
15 عدد اے کے-47 رائفل کے کارتوس
تقریباً آدھا کلو سیاہ پاؤڈر نما مشتبہ دھماکہ خیز مواد
پینسل سیلز
01 عدد گیس سلنڈر
01 عدد گیس چولہا
01 عدد توا
03 عدد ترپال
راشن کا سامان (چینی، تیل، نمک، خشک دودھ، ہلدی)
01 جوڑا جوتے
متعدد برتن
تقریباً آدھا لیٹر ہتھیار صاف کرنے کا تیل
پولیس کے مطابق، برآمد شدہ سامان دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں کی جانب سے کسی بڑی تخریبی کارروائی کے لیے چھپایا گیا تھا۔ اگر بروقت یہ کارروائی نہ کی جاتی تو خطے میں کسی ناخوشگوار واقعے کا خدشہ تھا۔
پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سامان کس نے چھپایا اور اس کے پیچھے کون سے عناصر کارفرما تھے۔ اس سلسلے میں کئی مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
ہندواڑہ پولیس نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ علاقے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی اور ملک دشمن عناصر کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کرے گی۔
August 28, 2025
