دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے ہینڈلوم محکمہ متحرک
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے ترام میں خواتین کو خودمختار بنانے کیلئے محکمہ ہینڈی کرافٹس وہینڈلوم کی جانب سے پہل کی گئی۔
Published : September 26, 2025 at 10:17 AM IST
ترال (شبیر بھٹ) :وادی کشمیر میں خواتین کو باختیار اور ہنر مند بنانے کے لیے محکمہ ہینڈی کرافٹس وہینڈلوم قرب وجوار میں آگاہی کیمپس منعقد کر رہا ہے، تاکہ مختلف مرکزی اور یو ٹی معاونت والی اسکیموں کے بارے میں عوام کو جانکاری فراہم کی جا سکے تاہم عوامی سطح پر بدستور یہ مانگ بڑھ رہی ہے کہ دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے ایسے پروگرام دور دراز دیہات میں بھی منعقد کیے جانا چاہئے۔
تفصیلات کے مطابق ٹاون ہال ترال میں محکمہ ہینڈ کرافٹس کی جانب سے ایک روزہ جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں سب ضلع کے 8 دستکاری مراکز سے وابستہ خواتین دستکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ۔اس موقع پر یہاں پر محکمہ کے ملازمین نے خواتین دستکاروں کے لئے سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی ہے ۔دستکاروں نے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس پروگراموں کی مدد سے ہمیں اسکیموں اور دیگر مفیدمشورے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔
اس دوران محکمے کے اسسٹنٹ ڈائر ایکٹر ہیمایوں جاوید نے بتایا محکمے نے آج ترال میں یہ پروگرام اس لئے منعقد کیا ہے تاکہ محکمے کے پاس موجود سرکاری اسکیموں سے یہ دستکار فائدہ اٹھا سکے۔انہوں نے بتایا سب ضلع میں اس وقت تک کل 8 مراکز موجود ہیں ،جبکہ عوام کی مانگ کے مطابق جیسے ہی ہمیں مزید مراکز قائم کرنے کا موقع ملے گا تو ہم ترال میں مزید مراکز قائم کریں گے۔