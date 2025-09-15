ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنبھال نہیں سکتے تو ہائی وے ہمیں سونپ دیں: عمر عبداللہ کا مرکز سے مطالبہ
عمر عبداللہ نے سرینگر - جموں شاہراہ کا انتظام مقامی حکومت کے سپرد کیے جانے پر زور دیا۔
September 15, 2025
September 15, 2025
سرینگر : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو سخت لہجے میں کہا کہ اگر مرکزی سرکار سرینگر - جموں قومی شاہراہ کو بحال کرنے میں ناکام ہے تو اسے منتخب حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ شاہراہ کی طویل بندش نے عوام کی مشکلات کئی گنا بڑھا دی ہیں۔
عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ’’ٹرک ڈرائیور کافی پریشان ہیں کیونکہ شاہراہ بند ہے اور تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر یہ شاہراہ میرے کنٹرول میں ہوتی تو میں کب کا اسے بحال کر چیا ہوتا۔ یہ سڑک حکومت ہند کے ماتحت ہے۔ اگر وہ اسے نہیں سنبھال سکتے تو ہمیں دے دیں۔‘‘
250 کلومیٹر طویل یہ قومی شاہراہ (NH 44) وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی واحد اسٹریٹجک سڑک ہے، لیکن بار بار مٹی کے تودے اور پتھر گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے بند رہتی ہے۔ اس بندش سے پھلوں کی برآمد اور اشیائے ضروریہ کی درآمد بُری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ کشمیر میں اس وقت پیٹرل کی قلت ہے جبکہ تاجرین کا دعویٰ ہے کہ سیب انڈسٹری کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔
کئی ہفتوں سے بند شاہراہ کی وجہ سے سینکڑوں ٹرک سامان سمیت درماندہ ہیں، کشمیر میں پیٹرول سمیت اشیائے ضروریہ کی شدید قلت ہے اور تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاج اور وزیر اعلیٰ کے استعفے کے مطالبے بھی سامنے آئے ہیں۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی ’’حکومت نے صبر کا مظاہرہ‘‘ کیا لیکن اب یہ صورتحال مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ ’’ہمارے لیے اب بس بہت ہو گیا۔ کیونکہ روز یہی کہا جاتا ہے، شاہراہ آج کھلے گی، آج کھلے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔اگر ہائی کا انتظام ہمیں سونپت دیا جائے تو یہاں بیٹھے انجینئرز کی ٹیم کو میں وہاں بھیج دوں گا۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ مرکزی وزیر برائے شاہراہ نتن گڈکری سے بات کریں گے تاکہ شاہراہ کو فوری طور پر بحال کر کے ٹرکوں کی آمد و رفت پھر سے شروع کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزیر برائے ریلوے اشوینی ویشنو سے مطالبہ کیا کہ نئی شروع کی گئی فریٹ ٹرین سروس کو مستقل بنایا جائے تاکہ شاہراہ پر دباؤ کم ہو سکے۔
عمر عبداللہ نے کہا: ’’فی الحال یہ ایک ٹرین آج صرف علامتی طور پر چلائی گئی ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن اسے بار بار چلایا جائے جب تک کہ شاہراہ مکمل طور پر بحال نہ ہو۔‘‘
وقف بل، پی ایس اے پر عمر کا بیان
دریں اثناء انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے وقف بل پر دیے گئے مشاہدات کا خیر مقدم کیا اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت والی انتظامیہ پر زور دیا کہ ایک ایسے شخص کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت عائد مقدمہ واپس لیا جائے جس پر عدالت نے سوال اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق، ’’انتظامیہ کو خاموشی سے اپنی غلطی تسلیم کر کے اُسے رہا کر دینا چاہیے۔‘‘
وقف بل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک کمیونٹی کے اداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ ’’یہ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو سمجھا۔‘‘
