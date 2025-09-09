کولگام انکاؤنٹر کا اختتام: 30 گھنٹے کی جھڑپ میں دو فوجی، دو ملی ٹنٹ ہلاک، کمین گاہ تباہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام انکاؤنٹر کا اختتام: 30 گھنٹے کی جھڑپ میں دو فوجی، دو ملی ٹنٹ ہلاک، کمین گاہ تباہ
ہلاک کیے گئے ملی ٹنٹس کا تعلق کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2025 at 8:25 PM IST
کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے گدر علاقے میں گزشتہ روز شروع ہوئی شدید مسلح تصادم آرائی آج تقریباً 30 گھنٹے کی طویل جھڑب کے بعد اختتام ہوئی۔ اس انکاؤنٹر میں دو ملی ٹنٹس پسند ہلاک کیے گئے جبکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کے دو جوان بھی فوت ہو گئے۔
ذرائع کے مطابق، فوج کی 9 راشٹریہ رائفلز، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ طور پر گزشتہ روز ایک سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ یہ کارروائی اُس وقت شروع کی گئی جب سیکورٹی فورسز کو گدر کے گھنے جنگلات میں ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران چھپے ملی ٹنٹس نے فورسز پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے جواب میں فورسز نے بھی کارروائی کی اور یوں ایک طویل انکاؤنٹر کا آغاز ہوگیا۔
مقامی باشندوں کے مطابق جھڑپ کے دوران علاقے میں وقفے وقفے سے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاکہ ملی ٹنٹس کے فرار ہونے کے امکانات کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے۔ اس موقع پر فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کے اعلیٰ افسران بھی جائے وقوع پر موجود رہے اور آپریشن کی نگرانی کرتے رہے۔
اہلکاروں نے بتایا کہ مارے گئے دونوں ملی ٹنٹس کا تعلق کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ سے تھا اور دونوں علاقے میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔
فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس آپریشن کے دوران دو فوجی اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے تھے، جنہیں فوری طور پر قریبی فوجی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ شہداء کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے حکام نے کہا کہ ’’ملک اور عوام کی حفاظت کے لیے ان کی بہادری اور جانثاری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔‘‘
آپریشن کے بعد علاقے میں مزید تلاشی مہم جاری ہے، ساتھ ہی احتیاطی اقدامات کے طور پر انٹرنیٹ سروسز کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے تاکہ امن و قانون کی صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور امن قائم رکھنے میں انتظامیہ اور فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔
