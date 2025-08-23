نئی دہلی: جموں و کشمیر میں اپنے انسداد دہشت گردی آپریشن کو جاری رکھتے ہوئے، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی قیادت میں سکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے گزشتہ ڈیڑھ ماہ میں چار سخت غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 13 اوور گراؤنڈ ورکرز (OGW) کو گرفتار کیا گیا ہے۔
مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ایک سینئر سرکاری اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے 11 ہتھیار، 201 گولہ بارود، 24 گرینیڈ، ایک بم اور ایک آئی ای ڈی برآمد کیا گیا ہے۔
مشترکہ آپریشن میں تین دہشت گرد مارے گئے
28 جولائی 2025 کو سری نگر کے ملنار کے جنگلاتی علاقے میں 4 پارہ، 24 آر آر، ایس او جی، ویلی کیو اے ٹی سی آر پی ایف اور 54 بٹالین سی آر پی ایف کیو اے ٹی کے مشترکہ آپریشن میں تین دہشت گرد مارے گئے۔ ان کے پاس سے دو AK-47 رائفل، ایک M-4 رائفل اور میگزین برآمد ہوئے ہیں۔
اسی طرح، 3 اگست کو، سکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے لامر، کولگام میں ایک اور دہشت گرد کو ہلاک کیا اور 1 اے کے 47 رائفل، 4 میگزین، 102 راؤنڈ اور 1 ہینڈ گرینیڈ برآمد کیا۔
انسداد دہشت گردی آپریشن جاری
افسر نے کہا، "ہم دیگر فورسز کے ساتھ مل کر اپنا انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔" یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سی آر پی ایف نیشنل رائفلز (آر آر) کی جگہ جموں و کشمیر کے شہری علاقوں کی حفاظت سنبھالے گا، افسر نے کہا کہ یہ عمل ابھی بحث کے مرحلے میں ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ’’ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لیا گیا ہے‘‘۔
سرحدی سکیورٹی کے لیے آر آر کی دوبارہ تعیناتی
جموں اور کشمیر میں ہندوستان-پاکستان سرحدی علاقوں کی سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے مقصد سے، وزارت داخلہ نے سرحدی سکیورٹی کے لیے آر آر کو دوبارہ تعینات کرنے کا خیال پیش کیا۔ جہاں تک نکسل سے متاثرہ علاقوں میں سکیورٹی کا تعلق ہے، اہلکار نے کہا کہ یکم جولائی سے اب تک چھ ماؤنوازوں کو گولی مار دی گئی ہے، اس کے علاوہ 62 ماؤنوازوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 104 دیگر نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
عسکریت پسند اور مشتبہ افراد کی گرفتاری
اسی عرصے کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود اور نقدی بشمول 22 ہتھیار، 156 آئی ای ڈیز، 985 گولہ بارود، 27 دستی بم، ایک بم، 18137 ڈیٹونیٹرز، 0.05 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 79 جیلیٹن اسٹکس اور 35,02,810 روپے برآمد کیے گئے۔ بیجاپور میں سرکردہ ماؤنواز سوڈی کنا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے سر پر آٹھ لاکھ روپے کا انعام تھا۔ شمال مشرقی علاقہ کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیدار نے کہا کہ یکم جولائی 2025 سے شمال مشرقی ریاستوں سے 92 عسکریت پسندوں اور مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ریاست کے مختلف علاقوں سے 382 ہتھیار، 1703 گولہ بارود، 37 دستی بم، 41 بم، 53 آئی ای ڈیز، 19 ڈیٹونیٹرز، 10 جیلیٹن اسٹکس، 624.0434 کلو گرام منشیات اور 1,47,970 روپے سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔