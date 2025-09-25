ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیہہ پرتشدد مظاہرے: حکومت ہند کے نشانے پر سونم وانگچک، این جی او کے فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن سرٹیفکیٹ منسوخ
لیہہ تشدد کے معاملے میں کارکن سونم وانگچک کے خلاف حکومت سخت ہو گیی ہے۔
Published : September 25, 2025 at 11:14 PM IST
سری نگر: حکومت ہند نے موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی طرف سے قائم کردہ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اینڈ کلچرل موومنٹ آف لداخ (SECMOL) کا فارن کنٹری بیوشن (ریگولیشن) (FCRA) سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ کارروائی لداخ یونین ٹیری ٹری لیہہ ضلع میں ریاست کا درجہ اور شیڈول ٹرائب ایکٹ کے مطالبے پر ہونے والے مظاہروں کے بعد کی گئی ہے۔
مرکزی وزارت داخلہ نے آج ایک حکم جاری کیا جس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طاقت کے استعمال میں ایسوسی ایشن کا ایف سی آر اے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
وانگچک واگھوک لیہہ اپیکس باڈی (LAB) کے ساتھ مل کر لداخ یوٹی کو ریاست کا درجہ دینے اور شیڈول ٹرائب کا درجہ دینے پر بات چیت میں تاخیر پر حکومت ہند کے خلاف لیہہ میں بھوک ہڑتال کی قیادت کر رہے تھے۔
تاہم 23 ستمبر کو لیہہ شہر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے جس میں مظاہرین پر فائرنگ میں چار مظاہرین ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے مظاہرین پر سی آر پی ایف کی گاڑی کو آگ لگانے اور نذر آتش کرنے کا الزام لگایا۔ لیہہ میں حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ مرکزی حکومت نے وانگچک پر جھڑپوں کی انجینئرنگ کا الزام لگایا تھا۔
دریں اثناء کرگل ضلع نے لیہہ کی یکجہتی اور حمایت میں آج بند کا اہتمام کیا۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے ایک بیان میں کہا کہ وہ آج کے کرگل بند کو غیر معمولی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کرگل کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔
کے ڈی اے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ، "یہ کال نہ صرف وزارت کو پیش کیے گئے اہم چار نکاتی ایجنڈے کے لیے مرکزی وزارت داخلہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھی بلکہ لیہہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی تھی، جنہیں کل حکام کی جانب سے وحشیانہ کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں چار نوجوان جان کی بازی ہار گئے اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، ہم اس نازک موڑ پر اپنے اعلیٰ رہنماؤں اور لیہہ کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہے، اور ہم اسے پرامن طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، جمہوری طور پر، اور متحد طور پر. ہم لیہہ میں حالیہ تشدد کی جوڈیشل انکوائری کا سختی سے مطالبہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئیں۔
کے ڈی اے نے مزید کہا کہ، ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کی جمہوری امنگوں کا احترام کرے۔
