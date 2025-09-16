ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے ’گران‘ سیب: کسانوں کے لیے سہارا یا نقصان؟

کشمیر میں گران سیب کسانوں کے لیے معمولی آمدنی کا ذریعہ ہیں، مگر شاہراہ کی بندش نے اس صنعت کی بھی کمر توڑ دی ہے۔

ای ٹی وی بھارت
کشمیر کے ’گران‘ سیب: کسانوں کے لیے سہارا یا نقصان؟ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 16, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : کشمیر میں ’گِران‘ ان سیبوں کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے درختوں سے گر جاتے ہیں۔ خریدار اور مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں یہ ’گران‘ اکثر و بیشتر ضائع ہوتے تھے تاہم گزشتہ چند برسوں کے دوران انہیں معمولی قیمت پر فروخت کیا جانے لگا جس کے ساتھ ہزاروں افراد کا نہ صرف کاروبار منسلک ہوا بلکہ کسانوں کو بھی معمولی آمدن سے فائدہ ہونے لگا۔ تاہم شاہراہ کی بندش اور وقت پر منڈیوں تک نہ پہنچنے کے سبب ہزاروں افراد کا روزگار خطرے میں ہے۔

کشمیر کے ’گران‘ سیب: کسانوں کے لیے سہارا یا نقصان؟ (ای ٹی وی بھارت)

کسانوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ رواں برس سرینگر - جموں قومی شاہراہ کی بار بار بندش کی وجہ سے خریدار گراں خریدنے کے لیے تیار نہیں جس سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔

ای ٹی وی بھارت
وقت سے پہلے درختوں سے گرے سیب ’گراں‘ کہلاتے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پلوامہ ضلع کے کسانوں نے کہا کہ جہاں معیاری سیب کا ایک باکس مارکیٹ میں 1000 روپے یا اس سے زیادہ کی قیمت پر فروخت ہوتا ہے، وہیں ’گران‘ سیب کا ایک کریٹ صرف 100 سے 150 روپے میں بیچا جاتا ہے جس سے ان کا مالی خسارہ کچھ حد تک کم ہوتا تھا۔

کشمیر میں گران سیب کی فصل کا بحران
کشمیر میں گران سیب کا کاروبار متاثر (ای ٹی وی بھارت)

گران سیب کے کاروبار سے وابستہ تاجروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رواں برس انہیں نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ دو دن کے اندر اندر یہ مال منڈی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے مال راستے میں ہی خراب ہو جاتا ہے، اور شاہراہ کی بندش نے صورتحال مزید بگاڑ دی ہے۔ کسانوں اور تاجروں نے حکومت سے شاہراہ کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنے اور کشمیری سیب بشمول ’گراں‘ سے لدے ٹرکوں کو شاہراہ پر سفر کرنے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس صنعت سے جڑے لاکھوں افراد کا روزگار متاثر نہ ہو۔

شاہراہ بندش اور موسمیاتی تبدیلی سے ’گران‘ کاروبار متاثر
شاہراہ بندش اور موسمیاتی تبدیلی سے ’گران‘ کاروبار متاثر (ای ٹی وی بھارت)

