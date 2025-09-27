ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع پلوامہ کی اہم رابطہ سڑکیں انتہائی خستہ، لوگوں کو مشکلات درپیش
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں گالندر پلوامہ اور سنگم - پلوامہ سڑکیں انتہائی خستہ ہو چکی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 27, 2025 at 5:53 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی دو اہم رابطہ سڑکیں خستہ حالی کی شکار ہیں جس سے عوام کو عبور و مرور میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان رابط سڑکوں میں گالندر - پلوامہ اور سنگم - پلوامہ کی خستہ حال سڑکیں شامل ہے جو طویل عرصے سے انتہائی ناگفتہ بہ حالت میں ہے۔
گالندر - پلوامہ سڑک ضلع صدر مقام کو سرینگر سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہیں یہ سڑک کئی برسے سے خستہ حال ہے جبکہ اس کی مرمت کے حوالہ سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ جبکہ سنگم - پلوامہ سڑک بھی ضلع میں رہائش پذیر کثیر آبادی کے لیے ایک اہم رابط سڑک ہے جو نہ صرف ضلع کو اننت ناگ کے ساتھ جوڑتی ہے بلکہ یہ سڑک کشمیر کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ ’’سڈکو‘‘ کے ساتھ جوڑتی ہے۔
پلوامہ کے باشندے نے طویل عرصے سے ان دونوں سڑکوں کی مرمت کے علاوہ کشادگی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ان خستہ حال سڑکوں پر سفر کرنے والے ہزاروں لوگوں کی مشکلات کچھ حد تک کم ہو سکیں۔ اور وادی کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ اور ایشیا کی دوسری سب سے بڑی CA اسٹورز چین کو سڑکوں کا بہتر نیٹ ورک فراہم کیا جا سکے۔
رئیس احمد نامی ایک مقامی شہری نے بتایا: ’’یہ سڑکیں کئی برسوں سے خستہ حالی کی شکار ہیں، لیکن حکام کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے جس کے باعث عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔‘‘
وہیں اس حوالے سے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ ضلع کی دونوں اہم سڑکوں کو جلد اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ ضلع کو سڑکوں کا بہتر نیٹ ورک فراہم کیا جا سکے اور سڑکوں پر سفر کرنے والے لوگوں کی تکالیف کو کم کیا جا سکے۔
ایگزیکٹیو انجینئر، آر اینڈ بی، جاوید احمد نے بتایا کہ پلوامہ - سنگم روڑ براستہ لاسی پورہ کا ڈی پی آر منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا جا چکا ہے اور ڈی پی آر کی منظوری ملنے کے بعد سڑک پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ-گالندر روڈ بھی اپ گریڈیشن کے لیے زیر غور ہے اور حکام کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: