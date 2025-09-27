ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ضلع پلوامہ کی اہم رابطہ سڑکیں انتہائی خستہ، لوگوں کو مشکلات درپیش

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں گالندر پلوامہ اور سنگم - پلوامہ سڑکیں انتہائی خستہ ہو چکی ہیں۔

اٍ
پلوامہ کی سڑکیں خستہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 27, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی دو اہم رابطہ سڑکیں خستہ حالی کی شکار ہیں جس سے عوام کو عبور و مرور میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان رابط سڑکوں میں گالندر - پلوامہ اور سنگم - پلوامہ کی خستہ حال سڑکیں شامل ہے جو طویل عرصے سے انتہائی ناگفتہ بہ حالت میں ہے۔

گالندر - پلوامہ سڑک ضلع صدر مقام کو سرینگر سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہیں یہ سڑک کئی برسے سے خستہ حال ہے جبکہ اس کی مرمت کے حوالہ سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ جبکہ سنگم - پلوامہ سڑک بھی ضلع میں رہائش پذیر کثیر آبادی کے لیے ایک اہم رابط سڑک ہے جو نہ صرف ضلع کو اننت ناگ کے ساتھ جوڑتی ہے بلکہ یہ سڑک کشمیر کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ ’’سڈکو‘‘ کے ساتھ جوڑتی ہے۔

ضلع پلوامہ کی اہم رابطہ سڑکیں انتہائی خستہ، لوگوں کو مشکلات درپیش (ای ٹی وی بھارت)

پلوامہ کے باشندے نے طویل عرصے سے ان دونوں سڑکوں کی مرمت کے علاوہ کشادگی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ان خستہ حال سڑکوں پر سفر کرنے والے ہزاروں لوگوں کی مشکلات کچھ حد تک کم ہو سکیں۔ اور وادی کے سب سے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ اور ایشیا کی دوسری سب سے بڑی CA اسٹورز چین کو سڑکوں کا بہتر نیٹ ورک فراہم کیا جا سکے۔

رئیس احمد نامی ایک مقامی شہری نے بتایا: ’’یہ سڑکیں کئی برسوں سے خستہ حالی کی شکار ہیں، لیکن حکام کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے جس کے باعث عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔‘‘

وہیں اس حوالے سے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ ضلع کی دونوں اہم سڑکوں کو جلد اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ ضلع کو سڑکوں کا بہتر نیٹ ورک فراہم کیا جا سکے اور سڑکوں پر سفر کرنے والے لوگوں کی تکالیف کو کم کیا جا سکے۔

ایگزیکٹیو انجینئر، آر اینڈ بی، جاوید احمد نے بتایا کہ پلوامہ - سنگم روڑ براستہ لاسی پورہ کا ڈی پی آر منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو ارسال کیا جا چکا ہے اور ڈی پی آر کی منظوری ملنے کے بعد سڑک پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ-گالندر روڈ بھی اپ گریڈیشن کے لیے زیر غور ہے اور حکام کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. گمبورہ میں سڑک خستہ حالی شکار,عوام پریشان
  2. کشتواڑ منی بس سٹینڈ سے ہودری جانے والی سڑک خستہ حال

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH KASHMIR ROADS DILAPIDATEDGALLENDER PULWAMA ROADSANGAM PULWAMA ROADKASHMIR DILAPIDATED ROADSPULWAMA ROADS DILAPIDATED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.