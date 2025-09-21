ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ میں کانگریس کنونشن سے جی اے میر کا خطاب، ریاستی درجہ کی بحالی پر زور
جی اے میر نے کہاکہ عوام، دوہری طاقت کے نظام سے تھک گئے ہیں، ایک طرف وزیراعلیٰ تو دوسری طرف ایل جی کی من مانی۔
Published : September 21, 2025 at 8:58 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے اوڑی میں میں کانگریس کی جانب سے ایک اہم کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کانگریس کے سینئر لیڈر تاج محی الدین اور جی اے میر کے علاوہ دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ اس دوران حطاب کرتے ہوئے جی اے میر نے کہا کہ جو 2014 میں ناپاک اتحاد ہوا تھا اس کشمیری عوام کو کافی نقصان ہوا۔ انہوں نے اس اتحاد کو کشمیری عوام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے ریاستی درجہ کی بحالی کے وعدے کی عدم تکمیل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ عوام کا نقصان اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا لیکن ایک سال ہونے کے باوجود ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت اگر کسی کو سب سے بڑا نقصان ہورہا ہے تو وہ عوام ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ راہل گاندھی ملک بھر میں ووٹ چوری کے خلاف مہم چلارہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ایم ایل اے معراج ملک نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے: ڈاکٹر فاروق عبداللہ - FAROOQ ABDULLAH ON MEHRAJ MALIK
اس دوران رکن اسمبلی عرفان حفیظ نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے لئے کئی مرتبہ قربانی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے۔ اس موقع پر دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور عوام سے راہل گاندھی کی تائید اور حمایت کرنے کی اپیل کی۔