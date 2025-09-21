ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بارہمولہ میں کانگریس کنونشن سے جی اے میر کا خطاب، ریاستی درجہ کی بحالی پر زور

جی اے میر نے کہاکہ عوام، دوہری طاقت کے نظام سے تھک گئے ہیں، ایک طرف وزیراعلیٰ تو دوسری طرف ایل جی کی من مانی۔

بارہمولہ میں کانگریس کنونشن سے جی اے میر کا خطاب، ریاستی درجہ کی بحالی پر زور
بارہمولہ میں کانگریس کنونشن سے جی اے میر کا خطاب، ریاستی درجہ کی بحالی پر زور (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 21, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے اوڑی میں میں کانگریس کی جانب سے ایک اہم کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کانگریس کے سینئر لیڈر تاج محی الدین اور جی اے میر کے علاوہ دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ اس دوران حطاب کرتے ہوئے جی اے میر نے کہا کہ جو 2014 میں ناپاک اتحاد ہوا تھا اس کشمیری عوام کو کافی نقصان ہوا۔ انہوں نے اس اتحاد کو کشمیری عوام کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے ریاستی درجہ کی بحالی کے وعدے کی عدم تکمیل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ عوام کا نقصان اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔


انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا لیکن ایک سال ہونے کے باوجود ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت اگر کسی کو سب سے بڑا نقصان ہورہا ہے تو وہ عوام ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ راہل گاندھی ملک بھر میں ووٹ چوری کے خلاف مہم چلارہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: ایم ایل اے معراج ملک نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے: ڈاکٹر فاروق عبداللہ - FAROOQ ABDULLAH ON MEHRAJ MALIK


اس دوران رکن اسمبلی عرفان حفیظ نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے لئے کئی مرتبہ قربانی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے۔ اس موقع پر دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور عوام سے راہل گاندھی کی تائید اور حمایت کرنے کی اپیل کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS CONVENTIONBARAMULLAG A MIRبارہمولہRESTORATION OF STATEHOOD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.