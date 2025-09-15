ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر قومی شاہراہ پر میوہ کاشتکاروں کا احتجاج
جموں وکشمیرمیں سیلاب کے دوران مٹی کے تودے گرآنے سےجموں سرینگر قومی شاہراہ بند رکھی گئی، جس سے میوہ کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 12:17 PM IST
سوپور ( کوثر عرفات): سوپور میں ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی ہے، جموں سرینگر قومی شاہراہ پر چند روز قبل لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ بند رکھنے پر زبر دست احتجاج کیا گیا۔
فروٹ منڈی کے صدر فیاض احمد نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم۔پچاس ایم ایل اے ہے اور کسی نے اس پر بات نہیں کی۔ اگر ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔
اس موقع پر شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، رفیع آباد اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے فروٹ گروورز کے علاوہ صدر فیاض احمد ملک نے جموں سری نگر قومی شاہراہ بند رکھنے سے درپیش مسائل پر میڈیا سے بات کی۔
فیاض احمد نے کہا کہ جب جموں سے سرینگر کی طرف مال بردار گاڑیاں کشمیر کی طرف آسکتی ہے تو سرینگر سے جموں کی طرف مال بردار گاڑیوں کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار غفلت میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے ان کو نیشنل ہائی وے پر کام کے لیے لگایا جائے کیونکہ ہماری فوج کافی بہتر ہے۔
انہوں نے کہا کہ فوج نیشنل ہائی وے پر دو دن میں ٹریفک کو بحال کر سکتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف اور صرف ہماری فوج لوگوں کو مدد کرنے کے لیے سامنے آتی ہے۔
دیگر مقامی فروٹ گروورز نے موجودہ سرکار سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو ہمارے اسمبلی میں نمائندے ہے وہ خاموش ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اب عمر عبداللہ سے اپیل نہیں کرتے ہے بلکہ ہم ایل جی منوج سنہا اور مرکزی سرکار سے اپیل کرتے ہے کہ وہ اس میوہ انڈسٹری کو بچا لیں۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر جموں کی طرف جانے والی گاڑیوں کے لیے دو دن کی ٹریفک کلیئرنس ونڈو کی درخواست کی۔ انہوں نے سوپور سے ٹرین خدمات کو بحال کرنے پر بھی زور دیا،مزید کہا کہ یہ خطہ پھلوں اور دیگر زرعی سامان کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم۔سرکار سے چاہتے ہے کہ سوپور ریلوے اسٹیشن میں ہم فروٹ گروورز کے لیے سہولیات دستیاب کی جائے تاکہ جب بھی اگر کبھی جموں سرینگر ہائی وے بند رہے ہم اپنا مال ٹرینرز سے ملک کی مختلف ریاستوں میں بیج سکے تاکہ ہم کو نقصان کا سامنا کرنا نا پڑے
فیاض ملک نے ان شدید مالی نقصانات پر روشنی ڈالی جو کاشتکاروں کو اس سیزن میں نقل و حمل کی مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا ہے۔