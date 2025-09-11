ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: ایک طرف خصوصی ٹرین، دوسری طرف مغل روڈ پر ٹرکوں کی بندش
فروٹ گرورز ایسوسی ایشن، شوپیان، نے مغل روڈ پر میوہ ٹرکوں کو روکنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2025 at 3:25 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : وادی کشمیر کے کسانوں اور فروٹ گرورز نے مختلف میوہ جات سے لدے ٹرکوں کو تاریخی مغل روڈ پر چلنے نہ دینے کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میوہ تاجرین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اس معاملے پر فوری مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ ’’سیب کی صنعت کو تباہی سے بچایا جا سکے۔‘‘ یاد رہے کہ آج ہی ناردرن ریلوے نے 13ستمبر سے سیبوں کے لیے کشمیر سے خصوصی ٹرینز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
فروٹ منڈی شوپیاں کے صدر محمد اشرف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سیب سمیت دیگر میوہ جات سے لدے ٹرکوں کو مغل روڈ پر روکا جا رہا ہے جس سے میوہ جات سڑ رہے ہیں اور کسان نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو فروٹ صنعت زمین بوس ہو جائے گی۔‘‘
محمد اشرف نے دعویٰ کیا کہ سرکاری مشاورت، جس میں صرف چھ ٹائر والی گاڑیوں کو ہی مغل روڈ پر سفر گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، کے بعد انہوں نے بھی صرف چھ ٹائر والی گاڑیوں میں ہی میوہ جات کو لوڈ کیا تاہم اس کے باوجود ٹرکوں کو شاہراہ پر بار بار روکا جا رہا ہے۔ جس سے کسانوں اور تاجروں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اکثر اوقات حکام کی جانب سے ایڈوائزری رات دیر گئے جاری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب لوڈنگ کریں اور کب سفر شروع کریں۔
محمد اشرف نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اس مسئلے کو مناسب فورمز پر اٹھائیں، کیونکہ ہزاروں کسان اور تاجر بروقت سیب کی ترسیل پر ہی اپنی روزی روٹی کے لیے منحصر ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر ضروری تاخیر نہ صرف میوہ جات کو خراب کر رہی ہے بلکہ خطے کی معیشت اور لوگوں کے روزگار پر بھی سنگین اثرات ڈال رہی ہے۔
یاد رہے کہ حالیہ بارشوں اور کئی مقامات پر بادل پھٹنے کے باعث سرینگر جموں قومی شاہراہ مسلسل بند رہی اور اب تاریخی مغل روڈ ہی واحد متبادل راستہ بچا ہے۔ تاہم اس راستے پر بھی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہ دینے کے باعث شوپیان اور دیگر علاقوں کے باغبانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
