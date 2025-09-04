اہل کشمیری خوف کے سائے میں؛ سرینگر کے کئی علاقے زیر آب

سرینگر: دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کرنے کے بعد وادی کشمیر میں ایک بار پھر تباہ کن سیلاب کا خدشہ منڈلا رہا ہے۔ سال2014 کے بعد سے اب تک ساتویں بار سیلاب کے ممکنہ خطرے نے لوگوں کو خوف اور مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کو (حکام کی جانب سے) بارہا ملنے والی یقین دہانیوں کے باوجود زمینی صورتحال خاص نہیں بدلی۔
بدھ کی شام جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سنگم علاقے میں پانی کی سطح صبح 11 بجے 22 فٹ سے بڑھ کر شام چھ بجے تک 27 فٹ تک جا پہنچی، جو 25 فٹ کے خطرے کے نشان سے کہیں زیادہ ہے۔ سرینگر کے رام منشی باغ میں بھی پانی نصف شب کو 22.25 فٹ پر جا پہنچا، جو 21 فٹ کے نشان سے اوپر ہے۔
سرینگر کے مہجور نگر علاقے کے شبنم جان کے مطابق ’’لوگ پوری رات جاگتے رہے، ایک دوسرے کو فون کرکے تازہ صورتحال معلوم کرتے اور قیمتی سامان اوپر منتقل کرتے رہے۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس اور ریونیو حکام نے بڈگام کے شالینہ علاقے میں (باندھ میں) شگاف پڑنے کے بعد سرینگر کے نواحی علاقوں بشومل لَسجن، سوئیہ ٹینگ، نوگام اور دیگر نشیبی علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت دی، جبکہ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات بھی ہوتے رہے۔
2014 کے بعد سے جہلم کا پانی چھ بار خطرے کے نشان کو عبور کر چکا ہے۔ ماہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع ہونے والے منصوبے، بشمول ’’جہلم- توی فلڈ ریکوری پروجیکٹ‘‘ اور ’’کامپری ہنسیو فلڈ مینجمنٹ پلان‘‘، محض کاغذی وعدے ثابت ہوئے ہیں کیونکہ پانچ برس سے جہلم کی ڈریجنگ نہیں ہوئی اور نالوں اور ویٹ لینڈز پر قبضے بدستور قائم ہیں۔
محکمہ فلڈ کنٹرول کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کی صبح پانی کی سطح میں کچھ کمی ضرور ریکارڈ ہوئی، مگر جہلم سنگم پر 27 فٹ اور رام منشی باغ میں 22 فٹ سے اوپر ہی بہہ رہا ہے۔ بڈگام کے زونی پورہ کے قریب پشتے میں شگاف کے بعد کئی علاقوں میں احتیاطی انخلا کیا جا رہا ہے۔
ادھر، ڈویژنل کمشنر، کشمیر، انشول گرگ کے مطابق 11 ریسکیو ٹیمیں جن میں ریونیو، پولیس، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف اہلکار شامل ہیں، متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ سرکاری ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
یہ بھی پڑھیں: