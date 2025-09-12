ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں 14 دن کے ویزے سے 37 سال تک قیام: ہائی کورٹ نے کہا، پاکستانی جوڑے کو ہندوستان چھوڑنا ہوگا
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے 1988 سے سری نگر میں بغیر کسی ویزے سے رہ رہے پاکستانی جوڑے کو ہندوستان چھوڑنے کا حکم دیا۔
Published : September 12, 2025 at 2:52 PM IST
سری نگر: جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ نے 1988 میں پاکستانی پاسپورٹ پر ہندوستان میں داخل ہونے والے اور اس کے بعد سے سری نگر میں رہنے والے ایک 80 سالہ شخص اور اس کی بیوی کی دہائیوں سے جاری قانونی جنگ کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ جوڑے نے اپنے قیام کو طول دینے کے لیے حقائق کو چھپایا اور انہیں اب ملک چھوڑنا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ کُل 17 صفحات پر مشتمل ہے۔
چیف جسٹس ارون پلی اور جسٹس رجنیش اوسوال کی قیادت میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے محمد کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ایک رٹ کورٹ کے مئی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔
80 سالہ خلیل قاضی، 1945 میں سری نگر میں پیدا ہوئے تھے لیکن بچپن میں ہی پاکستان چلے گئے تھے۔ خیلیل قاضی اور ان کی 61 سالہ اہلیہ عارفہ قاضی نے 1989 کے ملک بدری کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہندوستانی شہریت اور آبائی جائیداد کے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔
لیکن عدالت نے کہا کہ ریکارڈ نے ان کے دلائل کو غلط ثابت کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک اسکول سرٹیفکیٹ کا حوالہ دیا جس میں قاضی نے 1955 سے 1957 تک سری نگر کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، بنچ نے کہا کہ "یہ اپیل کنندہ نمبر 1 (محمد خلیل قاضی) کی پوری کہانی کو غلط ثابت کرتا ہے کہ۔۔ سال 1948 میں پاک بھارت جنگ کی وجہ سے [وہ] پاکستان میں پھنس گئے اور 1988 تک ہندوستان واپس نہیں آ سکے۔"
فیصلے میں زور دیا گیا کہ یہ جوڑا قلیل مدتی ویزوں پر ہندوستان میں داخل ہوا تھا جس کی میعاد اسی سال ختم ہوگئی تھی۔ بنچ نے کہا، "اپیل کرنے والے غیر ملکی ہیں اور درست ویزا یا دیگر درست دستاویزات کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہندوستان میں نہیں رہ سکتے،"۔
عدالت نے اپیل کنندگان پر سسٹم میں ہیرا پھیری کرنے کا الزام لگایا۔ بنچ نے کہا، "ہمیں اپنے ذہنوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپیل کنندگان نے نیک مقصد سے عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے اور ہندوستان میں اپنے غیر قانونی قیام کو طول دینے کے لیے، ان کی طرف سے جھوٹی اور فضول کہانی گھڑائی گئی ہے۔"
بینچ نے سپریم کورٹ کے 2010 کے فیصلے سمیت قانونی چارہ جوئی کے خلاف انتباہات کی حالیہ نظیروں پر بہت زیادہ جھکاؤ رکھا۔ بنچ نے کہا، "... اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بے شرمی سے جھوٹ اور غیر اخلاقی ذرائع کا سہارا لیتے ہیں۔ بنچ نے کہا، "گزشتہ 40 سالوں میں، قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کا ایک نیا عقیدہ سامنے آیا ہے۔ اس مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو سچائی کا کوئی احترام نہیں ہے، وہ بے شرمی سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں … مدعی کے اس نئے عقیدے سے پیدا ہونے والے چیلنج سے نمٹنے کے لیے، عدالتوں نے نئے قوانین وضع کیے ہیں۔"
یہ مقدمہ 1990 سے زیر التوا ہے، جب جوڑے نے ایک عبوری حکم نامہ حاصل کیا جس نے مؤثر طریقے سے انہیں 35 سال سے زیادہ عرصے تک سری نگر میں رہنے کی اجازت دی۔ عدالت نے کہا، "یہ واضح ہے کہ آج تک، اپیل کنندگان کے پاس ہندوستان میں رہنے کے لیے ویزا/اجازت کی شکل میں کوئی درست دستاویز نہیں ہے،" عدالت نے مزید کہا، "ریکارڈ سے مزید انکشاف ہوا ہے کہ ان کی درخواست خارج ہونے کے بعد، 28 جون 2025 کے نوٹس کے ذریعے، اپیل کنندگان کو ہندوستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔"
بنچ نے اپنا فیصلہ ہندوستان کے نئے نافذ کردہ امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ 2025 کے تناظر میں بھی دیا، جو پرانے قوانین کو منسوخ کرتا ہے اور غیر ملکیوں کے داخلے اور قیام پر حکومتی اختیارات کو مستحکم کرتا ہے۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ نئے قانون کا سیکشن 3 یہ واضح کرتا ہے کہ "ہندوستان کے شہری کے علاوہ کوئی بھی شخص درست ویزا کے بغیر ہندوستان کی سرزمین میں داخل، قیام اور چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اسے استثنیٰ نہ دیا جائے۔"
ججوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ غیر ملکیوں کو آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت صرف زندگی اور آزادی کا حق حاصل ہے، رہائش یا آباد ہونے کا حق نہیں۔ 1991 کی ایک مثال کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے کہا: "غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی ہندوستان میں حکومت کی طاقت مطلق اور لامحدود ہے اور آئین میں اس صوابدید پر کوئی پابندی نہیں ہے۔"
یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہ "اپیل کنندگان بدعنوانی کے فیصلے میں مداخلت کے لیے کوئی اچھی بنیاد بنانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔۔ اپیل کو "کسی بھی قابلیت سے محروم" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
