گاندربل ضلع میں زوجیلا روڈ کے قریب تازہ لینڈ سلائیڈنگ - LANDSLIDE IN GANDERBAL

لینڈ سلائیڈنگ نے اس راستے پر ٹریفک کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا ہے، یہ راستہ کشمیر اور لداخ کے درمیان اہم رابطہ ہے۔

گاندربل ضلع میں زوجیلا روڈ کے قریب تازہ لینڈ سلائیڈنگ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 3, 2025 at 10:23 AM IST

گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): مسلسل بارشوں نے ضلع گاندربل میں زوجیلا پاس پر بجری نالہ پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ شروع کردی ہے جس کی وجہ سے اسٹریٹجک زوجیلا سڑک بند ہوگئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ نے اس راستے پر ٹریفک کی نقل و حرکت میں خلل ڈالا ہے، جو کشمیر اور لداخ کے درمیان ایک اہم رابطے کا کام کرتا ہے۔

حکام نے بتایا کہ اس وقت ملبہ ہٹانے اور گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے سڑک کو دوبارہ کھولنے کے لیے بحالی کا کام جاری ہے۔ تاہم مسلسل بارش کلیئرنس آپریشن میں رکاوٹ بن رہی ہے۔

گاندربل ضلع میں زوجیلا روڈ کے قریب تازہ لینڈ سلائیڈنگ (ETV Bharat)

جموں ڈویژن میں مسلسل بارشیں

واضح رہے کہ قبل ازیں گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے تھے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تین دن تک موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے، سیلابی ریلوں اور ندی نالوں میں بارش کے تیز بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے سات عقیدت مندوں سمیت کم از کم 34 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا تھا جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔

ڈوڈہ اور ریاسی میں جان و مال کا زبردست نقصان

انتظامی ذرائع کے مطابق ڈوڈہ ضلع میں چار افراد کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے دو افراد اپنے مکان کے منہدم ہونے سے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے تھے جب کہ دو دیگر سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ ضلع ریاسی کے اردکواری علاقے میں وشنو دیوی مندر کے راستے پر اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب ایک بڑا لینڈ سلائیڈنگ ہوا تھا۔ اس حادثے میں سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ انتظامیہ نے کہ راحت اور بچاؤ کے کام تیزی سے کیے تھے اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا تھا۔

