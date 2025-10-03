ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گلمرگ میں موسم کی تازہ اور پہلی برف باری، سیاحتی مقامات دوبارہ کھلنے کے بعد سیاحوں نے خوب اٹھایا لطف

سیاح گلمرگ میں موسم کی پہلی برف باری کا مشاہدہ کر کے بہت خوش نظر آئے۔ ادھر میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بارش ہوئی۔

Fresh and first snowfall of season on 3 October 2025 at Gulmarg Urdu News
گلمرگ میں سال کی پہلی برف باری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

گلمرگ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): سیاحتی مقام گلمرگ میں واقع افروات اور سنشائن چوٹی پر موسم کی پہلی برف باری ہوئی۔ صبح سویرے برف کی سفید تہہ نے دونوں چوٹیوں کو ڈھانپ لیا۔ محکمۂ موسمیات نے پہلے ہی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ سیاح گلمرگ میں موسم کی پہلی برف باری کا مشاہدہ کر کے بہت خوش نظر آئے۔ ادھر میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بارش بھی ہوئی۔



آپ کو بتادیں کہ گزشتہ دنوں سے گلمرگ اور ٹنگمرگ میں سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیاح گلمرگ کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف علاقوں میں سیر و تفریح میں مشغول ہیں۔ وہیں اگر حکومت کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کشمیر کے مختلف اضلاع میں دیگر سیاحتی مقامات کو ایک بار پھر سے کھول دیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں ایک بار پھر سیاحوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔

گلمرگ میں سال کی پہلی برف باری (ETV Bharat)


واضح رہے کہ محکمۂ موسمیات نے کشمیر صوبہ میں پانچ اکتوبر سے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے اور اس کے نتیجے میں آج گلمرگ کے بالائی علاقوں میں سال کی پہلی برف باری دیکھنے کو ملی۔ جب کہ کچھ میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بارش بھی ہوئی۔

واضح رہے کہ اس سے پہلے جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے دلکش سیاحتی مقام سونہ مرگ کے پہاڑوں پر 18 اگست بروز پیر کو موسم کی پہلی برفباری درج کی گئی تھی۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق درمیانی شب بارشوں کے بعد پہاڑوں پر ہوئی برفباری کے بعد برف کی ہلکی سی پرت بچھ گئی تھی جس سے پورے کشمیر میں پارہ نیچے آگیا تھا۔ سونمرگ کے بالائی علاقوں میں ہوئی یہ برفباری جموں و کشمیر میں سیزن کی پہلی برفباری تھی۔ موسم کا یہ دلفریب منظر کچھ دیر جاری رہا تھا، بعد ازاں موسم صاف ہو گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

وادی کے پہاڑی علاقوں میں گزشتہ رات سے تازہ برف باری، سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک ٹریفک کی آمد رفت کے لئے معطل

کشمیر میں سردی کا دور جاری، بارش اور برف باری نے بکھیرا جادو، سیاحوں میں جوش و خروش

جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات

کشمیر کے سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری، دیکھیں دلکش نظارہ

سنتھن ٹاپ ٹریفک کے لیے بند، سیاح مایوس، سیاحتی کاروبار متاثر

For All Latest Updates

TAGGED:

GULMARG SNOWFALLGULMARG FRESH AND FIRST SNOWFALLFRESH AND FIRST SNOWFALL IN GULMARGSNOWFALL IN GULMARGFRESH AND FIRST SNOWFALL AT GULMARG

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.