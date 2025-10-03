ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ میں موسم کی تازہ اور پہلی برف باری، سیاحتی مقامات دوبارہ کھلنے کے بعد سیاحوں نے خوب اٹھایا لطف
Published : October 3, 2025 at 11:15 AM IST
گلمرگ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): سیاحتی مقام گلمرگ میں واقع افروات اور سنشائن چوٹی پر موسم کی پہلی برف باری ہوئی۔ صبح سویرے برف کی سفید تہہ نے دونوں چوٹیوں کو ڈھانپ لیا۔ محکمۂ موسمیات نے پہلے ہی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ سیاح گلمرگ میں موسم کی پہلی برف باری کا مشاہدہ کر کے بہت خوش نظر آئے۔ ادھر میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بارش بھی ہوئی۔
آپ کو بتادیں کہ گزشتہ دنوں سے گلمرگ اور ٹنگمرگ میں سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیاح گلمرگ کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف علاقوں میں سیر و تفریح میں مشغول ہیں۔ وہیں اگر حکومت کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کشمیر کے مختلف اضلاع میں دیگر سیاحتی مقامات کو ایک بار پھر سے کھول دیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں ایک بار پھر سیاحوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔
واضح رہے کہ محکمۂ موسمیات نے کشمیر صوبہ میں پانچ اکتوبر سے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے اور اس کے نتیجے میں آج گلمرگ کے بالائی علاقوں میں سال کی پہلی برف باری دیکھنے کو ملی۔ جب کہ کچھ میدانی علاقوں میں صبح کے وقت بارش بھی ہوئی۔
واضح رہے کہ اس سے پہلے جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے دلکش سیاحتی مقام سونہ مرگ کے پہاڑوں پر 18 اگست بروز پیر کو موسم کی پہلی برفباری درج کی گئی تھی۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق درمیانی شب بارشوں کے بعد پہاڑوں پر ہوئی برفباری کے بعد برف کی ہلکی سی پرت بچھ گئی تھی جس سے پورے کشمیر میں پارہ نیچے آگیا تھا۔ سونمرگ کے بالائی علاقوں میں ہوئی یہ برفباری جموں و کشمیر میں سیزن کی پہلی برفباری تھی۔ موسم کا یہ دلفریب منظر کچھ دیر جاری رہا تھا، بعد ازاں موسم صاف ہو گیا تھا۔