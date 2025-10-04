ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بانڈی پورہ گریز میں موسم کی پہلی برف باری، انتظامیہ نے ایڈوائزری جاری کی

بانڈی پورہ میں موسم سرما نے دستک دے دی ہے۔ گریز وادی کے کِلشے ٹاپ کی چوٹیوں پر سیزن کی پہلی برف باری ہوئی۔

Fresh and first snowfall of season on 3 October 2025 at Bandipora Urdu News
بانڈی پورہ میں موسم کی تازہ اور پہلی برف باری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بانڈی پورہ، جموں وکشمیر (اعجاز نازکی): وادیٔ گریز کی اونچی چوٹیوں پر جمعہ کے دن ہلکی برف بھاری دیکھنے کو ملی۔ یوں اس سال اکتوبر کے آغاز میں ہی یہاں موسم سرما نے دستک دے دی ہے ۔ عمومی طور پر وادئ گریز کی اونچی چوٹیوں پر یہ نظارہ اکتوبر کے اواخر یا پھر نومبر کے بعد کبھی بھی دیکھنے کو ملتا تھا ۔ گریز کی وادئ تلیل کے کلشے علاقے کے ساتھ ساتھ چند دیگر اونچی چوٹیوں پر ہلکی برف بھاری ہوئی۔ جب کہ وادیٔ گریز کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔

بانڈی پورہ میں موسم کی تازہ اور پہلی برف باری (ETV Bharat)

بتایا گیا ہے کہ اس کے سبب اس سرحدی علاقے میں درجۂ حرارت میں بھی کافی کمی دیکھنے کو ملی۔ موسم میں اچانک اس بدلاؤ کے بعد ضلع انتظامیہ نے جمعہ کے روز ایک ایڈوائزی بھی جاری کی ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے چند ایک دنوں کے دوران گریز اور دیگر اونچے مقامات پر شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری اور بے حد تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ جن کی رفتار 40 سے 70 کلومیٹر تک بھی ہوسکتی ہے۔ جس کے نتیجے میں فصلوں اور خصوصاً باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اشیاء خوردنی اور دیگر ضروری سامان پہنچانا کافی مشکل

ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ وادئ گریز کے مقامی باشندے سطح سمندر سے قریباً ساڑھے بارہ ہزار فٹ اونچے رازدان پاس کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ اس اونچی چوٹی پر شدید برف باری کی وجہ سے وادئ گریز کا باقی دنیا سے زمینی رابطہ کٹ جانے کی صورت میں یہاں اشیاء خوردنی اور دیگر ضروری سامان پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس طرح کا ساز وسامان اکتوبر کے مہینے میں ہی روانہ کرکے ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی شدید سردیوں اور برف باری کے دوران عام لوگوں کے لیے اس طرح کی اشیاء دستیاب رہیں۔

گریز کا سفر کرنے والے افراد یہ جان لیں

ضلع انتظامیہ نے اس علاقے میں رہنے والے افراد کو اونچی چوٹیوں کی جانب نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ جب کہ گریز کا سفر کرنے والے افراد کو بتایا گیا ہے کہ وہ سڑک کی حیثیت کے بارے میں پہلے جانکاری فراہم کریں۔ جس کے لیے انہوں نے ضلع اور پولیس کنٹرول روم کے نمبرات بھی جاری کیے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

وادی کے پہاڑی علاقوں میں گزشتہ رات سے تازہ برف باری، سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک ٹریفک کی آمد رفت کے لئے معطل

گلمرگ میں موسم کی تازہ اور پہلی برف باری، سیاحتی مقامات دوبارہ کھلنے کے بعد سیاحوں نے خوب اٹھایا لطف

کشمیر میں سردی کا دور جاری، بارش اور برف باری نے بکھیرا جادو، سیاحوں میں جوش و خروش

جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات

کشمیر کے سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری، دیکھیں دلکش نظارہ

سنتھن ٹاپ ٹریفک کے لیے بند، سیاح مایوس، سیاحتی کاروبار متاثر

For All Latest Updates

TAGGED:

FRESH FIRST SNOWFALL IN BANDIPORABANDIPORA FRESH AND FIRST SNOWFALLBANDIPORA FRESH FIRST SNOWFALLSNOWFALL IN BANDIPORABANDIPORA SNOWFALL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.