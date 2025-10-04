ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ گریز میں موسم کی پہلی برف باری، انتظامیہ نے ایڈوائزری جاری کی
بانڈی پورہ میں موسم سرما نے دستک دے دی ہے۔ گریز وادی کے کِلشے ٹاپ کی چوٹیوں پر سیزن کی پہلی برف باری ہوئی۔
Published : October 4, 2025 at 5:23 PM IST
بانڈی پورہ، جموں وکشمیر (اعجاز نازکی): وادیٔ گریز کی اونچی چوٹیوں پر جمعہ کے دن ہلکی برف بھاری دیکھنے کو ملی۔ یوں اس سال اکتوبر کے آغاز میں ہی یہاں موسم سرما نے دستک دے دی ہے ۔ عمومی طور پر وادئ گریز کی اونچی چوٹیوں پر یہ نظارہ اکتوبر کے اواخر یا پھر نومبر کے بعد کبھی بھی دیکھنے کو ملتا تھا ۔ گریز کی وادئ تلیل کے کلشے علاقے کے ساتھ ساتھ چند دیگر اونچی چوٹیوں پر ہلکی برف بھاری ہوئی۔ جب کہ وادیٔ گریز کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
بتایا گیا ہے کہ اس کے سبب اس سرحدی علاقے میں درجۂ حرارت میں بھی کافی کمی دیکھنے کو ملی۔ موسم میں اچانک اس بدلاؤ کے بعد ضلع انتظامیہ نے جمعہ کے روز ایک ایڈوائزی بھی جاری کی ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے چند ایک دنوں کے دوران گریز اور دیگر اونچے مقامات پر شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری اور بے حد تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ جن کی رفتار 40 سے 70 کلومیٹر تک بھی ہوسکتی ہے۔ جس کے نتیجے میں فصلوں اور خصوصاً باغات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اشیاء خوردنی اور دیگر ضروری سامان پہنچانا کافی مشکل
ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ وادئ گریز کے مقامی باشندے سطح سمندر سے قریباً ساڑھے بارہ ہزار فٹ اونچے رازدان پاس کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ اس اونچی چوٹی پر شدید برف باری کی وجہ سے وادئ گریز کا باقی دنیا سے زمینی رابطہ کٹ جانے کی صورت میں یہاں اشیاء خوردنی اور دیگر ضروری سامان پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس طرح کا ساز وسامان اکتوبر کے مہینے میں ہی روانہ کرکے ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی شدید سردیوں اور برف باری کے دوران عام لوگوں کے لیے اس طرح کی اشیاء دستیاب رہیں۔
گریز کا سفر کرنے والے افراد یہ جان لیں
ضلع انتظامیہ نے اس علاقے میں رہنے والے افراد کو اونچی چوٹیوں کی جانب نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ جب کہ گریز کا سفر کرنے والے افراد کو بتایا گیا ہے کہ وہ سڑک کی حیثیت کے بارے میں پہلے جانکاری فراہم کریں۔ جس کے لیے انہوں نے ضلع اور پولیس کنٹرول روم کے نمبرات بھی جاری کیے ہیں۔