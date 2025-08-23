کشمیر میں مال بردار ٹرین کی آمد، مقامی سیمنٹ صنعت کے لیے ایک نیا چیلنج

سرینگر: مال بردار ٹرین سروس کے آغاز نے جہاں ایک طرف کشمیر کا بیرون دنیا سے رابطہ مزید آسان بنا دیا ہے، وہیں دوسری جانب اس نے مقامی طور پر تیار ہونے والی سیمنٹ صنعتوں کے لیے سنگین اور بحرانی صورت پیدا کر دی ہے۔9 اگست کو پیر پنجال کے پہاڑوں سے گزر کر وادی میں داخل ہونے والی پہلی مال بردار ٹرین نے قومی برانڈز کے سیمنٹ کی ایک بڑی کھیپ کشمیر کے بازاروں میں پہنچا دی ہے، جس سے فی بیگ (سیمنٹ) کی قیمت میں 70 روپے تک کی کمی آئی ہے۔
اس اچانک تبدیلی نے کشمیر کی تعمیراتی صنعت کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، جہاں مقامی طور پر قائم نو سیمنٹ کمپنیاں قومی برانڈز کے مقابلے میں سستے داموں کی وجہ سے حاوی تھیں۔
اقتصادی سروے
تازہ ترین اقتصادی سروے کے مطابق تعمیراتی شعبہ جموں و کشمیر کی مجموعی ریاستی مالیت میں 42.46 فیصد کا حصہ دار ہے اور 14.94 فیصد روزگار فراہم کرتا ہے، جو اس خطے میں بنیادی ڈھانچے کی تیزی سے ہو رہی ترقی کا اشارہ ہے۔
پلوامہ ضلع میں واقع کشمیر کے نو فعال سیمنٹ پلانٹس سے روزانہ تقریباً 600 ٹرکوں کے ذریعے 5,000 ٹن سیمنٹ کی نقل و حمل ہوتی ہے، اور اس صنعت سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر اندازاً 50,000 افراد کا روزگار منسلک ہے۔
تاجروں کا رد عمل
تاہم تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹرین سروس کے ذریعے باہر سے آنے والے ہر سیمنٹ بیگ کی نقل و حمل کی لاگت صرف 10 روپے رہ گئی ہے، جبکہ جموں سے سڑک کے ذریعے یہی خرچ 85 سے 90 روپے کا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو سیمنٹ بیگ 520 سے 530 روپے میں فروخت ہوتا تھا، وہ اب مقامی مارکیٹ میں مقامی کمپنیوں کی قیمت کے قریب 460 سے 470 روپے میں دستیاب ہے، جس نے مقامی مینوفیکچررز کی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔
درآمد سیمنٹ کی کھپت میں اضافہ
ایک قومی سیمنٹ برانڈ کے ڈیلر سبزار احمد شیخ نے کہا: ’’سیمنٹ کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ہماری فروخت میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اب باہر کے برانڈز خرید رہے ہیں۔‘‘
سیمنٹ صنعت کے ذرائع کے مطابق، پندرہ دن قبل تک ادھم پور ریلوے اسٹیشن سے فی بیگ کی قیمت 417 روپے (پی پی سی سیمنٹ) تھی اور ٹرک کے ذریعے کشمیر تک پہنچنے پر یہ قیمت 520 روپے تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن ٹرین سروس کے بعد اب ایک سیمنٹ بیگ 427 روپے میں اننت ناگ ریل ڈپو پہنچ جاتا ہے۔
تاجر انجمن کی اپیل
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (KCCI) کے صدر جاوید احمد ٹینگہ نے کہا کہ یہ تبدیلی مقامی صنعتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جو ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقامی صنعتوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔
