سرینگر: ایک مقامی عدالت نے وراثتی سرٹیفکیٹ کے تنازعے میں پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ’’دھوکہ دہی سے حاصل شدہ سرٹیفکیٹ کو معمولی بے ضابطگی قرار دے کر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔‘‘
یہ حکم 27 اگست کو ایڈیشنل سیشنز جج فاروق احمد بٹ نے جاری کیا، جنہوں نے ایک مقامی تاجر عبدالحمید وانی اور ان کے فرزنداں - زبیر اور نمیر کی نظرثانی عرضی مسترد کر دیا۔ یہ تینوں 11 اگست کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) سرینگر کے اس حکم کے خلاف (کورٹ) گئے تھے، جس میں کرائم برانچ کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156(3) کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
کیا ہے تنازعہ
تنازعہ فروری 2020 میں شروع ہوا جب صبیہ رجب نامی ایک سرکاری ملازمہ دوران ملازمت انتقال کر گئیں۔ ان کی پہلی شادی کے نتیجے میں ہوئے دو بیٹے، حذیف اور کاشف جاوید غازی، الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے سوتیلے والد عبدالحمید وانی اور ان کے بیٹوں نے دسمبر 2020 میں تحصیلدار سے ایک وراثتی سرٹیفکیٹ دھوکہ دہی سے حاصل کی، جس میں حقیقی بیٹوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر گریجویٹی، پنشن، میڈیکل ری ایمبرسمنٹ، جائیداد اور بینک لاکر جیسے فوائد لینے کی کوشش کی گئی۔
غازی برادران کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ بغیر کسی انکوائری کے جاری کی گئی ہے۔ ان کی شکایت پر مئی 2021 میں یہ سرٹیفکیٹ منسوخ ہوئی اور نئی سرٹیفکیٹ جاری کی گئی جس میں صبیہ رجب کے حقیقی بیٹے، نانا نانی اور عبدالحمید وانی (دوسرا شوہر) کو قانونی وارث مانا گیا۔
درخواست گزاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے تنخواہ کے بقایا جات نکلوائے گئے اور نوئیڈا میں ان کی والدہ کی ملکیت ایک فلیٹ بیچنے تک کی بھی کوشش کی گئی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس سازش میں مقامی حکام بھی شریک تھے جنہوں نے ان کی درخواست کو التوا میں رکھا اور وانی خاندان کے حق میں کارروائی کی۔
جج کے ریمارکس
جج فاروق بھٹ نے اپنے 14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ: ’’یہ سارا معاملہ مشکوک نظر آتا ہے اور اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ اس وراثتی سرٹیفکیٹ کے حصول میں کس کس نے کردار ادا کیا جو کہ بادی النظر میں دھوکہ، فریب اور غلط بیانی پر مبنی ہے۔‘‘
عدالت نے واضح کیا کہ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم بالکل درست ہے کیونکہ ایسی دھوکہ دہی بذات خود ایک قابل گرفت جرم ہے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ کے دو اہم مقدمات ’’للیتا کماری بمقابلہ حکومت اتر پردیش (2014) اور پرینکا سریواستو بمقابلہ ریاست اتر پردیش (2015) — کا حوالہ دیا گیا جن میں قرار دیا گیا تھا کہ جب شکایت قابل دست اندازی جرم کو ظاہر کرے تو پولیس کے لیے ایف آئی آر درج کرنا لازمی ہے۔
مدعا علیہ کے وکیل کا بیان
دفاعی وکیل اشتیاق احمد خان نے مؤقف اختیار کیا کہ کوئی قابل دست اندازی جرم بنتا ہی نہیں اور ایف آئی آر کے احکامات جلدبازی میں جاری کیے گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کرائم برانچ نے ابتدائی انکوائری میں کچھ بھی (غلط) نہیں پایا۔ ساتھ ہی دلیل دی گئی کہ عبدالحمید وانی کے ایک بیٹے عمیر 2007 سے امریکہ میں مقیم ہیں اور کبھی واپس نہیں آئے، اس لیے ان پر الزام بے بنیاد ہے۔
عدالت نے تاہم یہ مؤقف رد کر دیا اور کہا کہ سرٹیفکیٹ کی منسوخی کے باوجود اس کے حصول کی نیت اور عمل خود مجرمانہ سازش ہے۔ جج نے قرار دیا کہ مجسٹریٹ کا حکم مکمل طور پر قانون اور شواہد کے مطابق ہے اور اس میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔
