ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں لڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد

جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں لڑکیوں کیلئے پہلی مرتبہ ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا

پلوامہ میں لڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد
پلوامہ میں لڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ( سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کرکٹ کو کافی پزیرائی مل رہی ہے۔ وہیں وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع کے نوجوان کرکٹ کھیل میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ ضلع پلوامہ میں آج تک لڑکیوں کے لئے کوئی ٹورنامنٹ کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ پلوامہ پولیس نے پہلی مرتبہ اس طرح کا قدم اٹھایا اور آج ضلع کی لڑکیوں کے لئے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کے لئے اوپن رجسٹریشن رکھے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیمیں اس میں حصہ لے سکیں۔

پلوامہ میں لڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV BHARAT)


ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ حیات 11 کرکٹ کلب اور نور 11 کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد پولیس نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت کیا ہے۔


اس موقع پر کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج پہلی مرتبہ لڑکیوں کے لئے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیاہے۔ جبکہ آج تک محمکہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس، اسپورٹس کونسل کی جانب سے کوئی ٹورنامنٹ نہیں کروایا گیا۔

لڑکیاں کرکٹ کھیلتی ہوئی
لڑکیاں کرکٹ کھیلتی ہوئی (ETV BHARAT)



انہوں نے مزید کہا کہ ٹینس بال کرکٹ کے بعد اب لیدر بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ لڑکیوں کو اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے۔

ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد
ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں:ایشیا کے سب سے بڑے لیونڈر فارم کا گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج بارہمولہ کی لڑکیوں نے دورہ کیا

اس موقع پر ایس ایس پی پلوامہ نے کہا کہ وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع میں کرکٹ کو کافی پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے اور نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں تاہم لڑکیوں کو نظر انداز کیا جارہا تھا، جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لڑکیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PULWAMA TENNIS BALL CRICKEٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹTENNIS BALL CRICKET TOURNAMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.