پلوامہ میں لڑکیوں کے لئے ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں لڑکیوں کیلئے پہلی مرتبہ ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا
Published : October 4, 2025 at 5:00 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کرکٹ کو کافی پزیرائی مل رہی ہے۔ وہیں وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع کے نوجوان کرکٹ کھیل میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ ضلع پلوامہ میں آج تک لڑکیوں کے لئے کوئی ٹورنامنٹ کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ پلوامہ پولیس نے پہلی مرتبہ اس طرح کا قدم اٹھایا اور آج ضلع کی لڑکیوں کے لئے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کے لئے اوپن رجسٹریشن رکھے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیمیں اس میں حصہ لے سکیں۔
ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ حیات 11 کرکٹ کلب اور نور 11 کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد پولیس نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت کیا ہے۔
اس موقع پر کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج پہلی مرتبہ لڑکیوں کے لئے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیاہے۔ جبکہ آج تک محمکہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس، اسپورٹس کونسل کی جانب سے کوئی ٹورنامنٹ نہیں کروایا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹینس بال کرکٹ کے بعد اب لیدر بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ لڑکیوں کو اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے۔
اس موقع پر ایس ایس پی پلوامہ نے کہا کہ وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع میں کرکٹ کو کافی پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے اور نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں تاہم لڑکیوں کو نظر انداز کیا جارہا تھا، جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لڑکیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔