شوپیان( شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیان میں پہلی مرتبہ مانیٹر چپکلی دیکھنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جو اس خطے کی تاریخ میں ایک منفرد اور غیر معمولی بات ہے۔
جانکاری کے مطابق گذشتہ روز شوپیان قصبے کے علیال پورہ علاقے میں مقامی باشندوں نے ایک لمبی اور عجیب و غریب چپکلی کو دیکھا، جس پر خوفزدہ ہو کر انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی۔ وائلڈ لائف ٹیم نے موقعے پر پہنچ کر مسلسل کوششوں کے بعد اس مانیٹر چھپکلی کو بحفاظت قابو کرلیا۔ محکمہ کے مطابق یہ چپکلی فی الحال ان کی تحویل میں ہے اور صحت مند ہے۔
یہ پہلا موقع ہے کہ وادی کشمیر میں مانیٹر چپکلی کی موجودگی درج کی گئی ہے۔ شوپیان کا شمار وادی کے سرد پہاڑی اضلاع میں ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت زیادہ تر کم رہتا ہے۔ اس لیے ماہرین کے مطابق اس چھپکلی کا یہاں پایا جانا غیر متوقع امر ہے اور اس کی وجوہات جانچ کے مرحلے میں ہیں۔
ماہرین حیاتیات کے مطابق، بھارت میں مانیٹر چپکلی کی چار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں بنگال مانیٹر (Varanus bengalensis)، واٹر مانیٹر (Varanus salvator)، ییلو مانیٹر (Varanus flavescens) اور ڈیزرٹ مانیٹر (Varanus griseus) شامل ہیں۔ یہ تمام اقسام بھارت کے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے شیڈول اوّل اور CITES کی فہرست میں شامل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا شکار، خرید و فروخت یا کسی قسم کا استعمال غیر قانونی ہے۔
مزید پڑھیں:’کاغذ کی خوشبو، ورق پلٹنے کی مخصوص آواز اور ذہنی یکسوئی کتاب ہی فراہم کرتی ہے‘
یاد رہے کہ بھارت میں مانیٹر چپکلی کو گوشت، روایتی ادویات اور بعض توہمات میں استعمال کرنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر شکار کیا جاتا ہے۔ ان کی بقا کے لیے ماہرین سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔