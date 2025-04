ETV Bharat / jammu-and-kashmir

تاریخ میں پہلی بار جموں کے مرگن ٹاپ پر اسنو سکی تربیتی پروگرام کامیابی سے مکمل - FOR THE FIRST TIME IN HISTORY

تاریخ میں پہلی بار جموں کے مرگن ٹاپ پر اسنو سکی تربیتی پروگرام کامیابی سے مکمل ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 17, 2025 at 10:51 AM IST 3 Min Read

جموں : جموں صوبہ کی تاریخ میں پہلی بار ضلع کشتواڑ کے خوبصورت اور برف پوش سفید پہاڑی سے ڈھکے مرگن ٹاپ پر اسنو سکی کا تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جو کامیابی سے مکمل ہوا۔ پروگرام ضلع انتظامیہ کشتواڑ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا٬ جس کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی فٹنس، ایڈونچر اسپورٹس اور ماحولیاتی شعور کی جانب راغب کرنا تھا۔ تربیتی کیمپ کی قیادت معروف انسٹریکٹر شمیم ایاز نے کی، جنہوں نے شرکاء کو اسنو سکی کے دوران اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر، تکنیکی مہارتیں اور عملی مشقوں سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ پروگرام میں شامل نوجوانوں نے تربیتی سیشن کو نہایت معلوماتی، مفید اور ترغیب بخش قرار دیا۔



اس موقع پر شرکاء نے ڈی ایف او مڑواہ، وشال چودھری اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس ایونٹ کی مکمل سرپرستی کی اور تمام تر سہولیات فراہم کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں نہ صرف نوجوانوں کو صحت مند طرزِ زندگی کی جانب لے جاتی ہیں بلکہ انہیں قدرت کے قریب بھی لے جاتی ہیں۔ مقامی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ برفباری کی وجہ سے مڑواہ واڑون پوری دنیا سے تقریباً 6 ماہ تک منقطع ہوجاتا ہے٬ جس کے باعث مقامی لوگ دعا کرتے تھے کہ مذکورہ پہاڑی پر کب برف ختم ہو جائے اور وہ مستقبل میں کب دنیا سے جوڑ جائیں٬ تاہم اب ان کا ماننا ہے کہ برف سالہا سال پہاڑی پر قائم رہے تاکہ ایڈونچر کے ساتھ ساتھ علاقے میں بےروزگار نوجوانوں کے لئے روزگار کمانے کے نئے وسائل پیدا ہو۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کشتواڑ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مرگن ٹاپ پر اپنی توجہ مرکوز کریں تاکہ نوجوان میں جسمانی فٹنس، ایڈونچر اسپورٹس اور ماحولیاتی شعور پیدا ہو جائے۔ چناب ویلی ایڈونچر اسپورٹس کلب کے چئیرمین شمیم آیاز کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو اسنو اسپورٹس سے متعارف کرانے اور ان کے علاقے کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ایک نئی کاوش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مزید تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے مواقع میسر آئیں۔ شرکاء نے ضلع انتظامیہ کشتواڑ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ راجیش کمار ساون کے مشکور ہیں جنہوں نے چناب ویلی ایڈونچر اسپورٹس کلب کو مرگن ٹاپ پر اسنو سکی تربیتی پروگرام کرنے کی اجازت دی٬ چئیرمین نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے لئے مرگن ٹاپ پر اسنو سکی کے بنیادی سہولیات فراہم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس کھیل کی جانب راغب ہو جائیں۔





ماحولیاتی اعتبار سے حساس علاقے مرگن ٹاپ پر اس قسم کی سرگرمیوں کا انعقاد جہاں ماحولیاتی شعور اجاگر کرتا ہے، وہیں مقامی سطح پر ایڈونچر ٹورازم کے فروغ کے امکانات کو بھی روشن کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب جموں ڈویژن میں اسنو سکی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو نہ صرف علاقائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ مڑواہ جیسے دور افتادہ علاقے اب ترقی اور ایڈونچر اسپورٹس کے نئے افق چھو رہے ہیں۔