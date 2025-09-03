سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، حکومتی ریلیف کی راہ تکتے رہ گئے

جموں: (محمد اشرف گنائی) حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے جموں کے کئی علاقوں میں تباہی مچادی ہے۔ لوئر ڈوواڈہ سدھرا کے متاثرین کا کہنا ہے کہ 26 اگست کے سیلاب کے بعد سے آج تک کوئی سرکاری اہلکار یا افسر ان تک مدد پہنچانے نہیں آیا۔ مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں، مویشی بہہ گئے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے اپنے بچوں سمیت کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
متاثرہ قبیلہ کے بزرگ حاکم دین نے نم آںکھوں سے کہا: “ہمارا سب کچھ پانی بہا لے گیا، اب نہ گھر رہا، نہ مویشی۔ انتظامیہ صرف وعدے کرتی ہے، مگر ہم تک کوئی سہارا نہیں پہنچا۔ خواتین بھی دکھ اور بے بسی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ایک متاثرہ خاتون بانو بی بی نے روتے ہوئے کہا یہاں اچانک پانی آیا چاروں طرف ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، بچے بیمار ہیں، نہ دوائی ملی نہ کھانا۔ کوئی ہمیں پوچھنے تک نہیں آیا۔
ضلعی انتظامیہ نے تاخیر کا اعتراف کرتے ہوئے خراب سڑکوں اور رسد کی مشکلات کو وجہ قرار دیا ہے، لیکن متاثرین کہتے ہیں کہ ان کے دکھوں کا مداوا صرف وعدوں سے نہیں ہوسکتا۔
سیلاب کی ہولناکی نے ان بستیوں کے باسیوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ ٹوٹے گھروں اور اجڑے صحنوں کے درمیان، خالی ہاتھ اور آنسوؤں سے تر چہرے ایک ہی سوال دہراتے ہیں: “کیا ہمارا کوئی ہے جو ہمیں سہارا دے؟ ان سیلاب متاثرین کا جموں کشمیر حکومت سے اپیل ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔
واضح رہے کہ ضلع گزشتہ روز سے جمو و کشمیر میں شدید بارش ہوئیڈ جس کے سبب جموں کے اکھنور علاقے میں دریائے چناب میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جس کے باعث گڑکھل نامی گاؤں میں کم از کم 40 افراد محصور ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے تاہم پانی مسلسل بڑھ رہا ہے جس کے باعث لوگوں کو نکالنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔