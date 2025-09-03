ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں سیلاب کا ممکنہ خطرہ، اسکول بند، امتحانات ملتوی - KASHMIR FLOOD THREAT

کشمیر کے ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کو تجاوز کر گئی ہیں اور نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔

سرینگر میں لوگ ’دودھ گنگا‘ نالے میں پانی کی بڑھتی سطح کا معائنہ کر رہے ہیں
سرینگر میں لوگ ’دودھ گنگا‘ نالے میں پانی کی بڑھتی سطح کا معائنہ کر رہے ہیں (ای ٹی وی بھارت)
By Moazum Mohammad

Published : September 3, 2025 at 8:19 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر میں جدید بارشوں نے دریاؤں اور معاون ندی ندیوں میں پانی کی سطح کو خطرناک سطح تک پہنچا دیا ہے، جس کے بعد وادی میں ایک بار پھر 2014 کے تباہ کن سیلاب کی یادیں تازہ ہوگئی ہیں۔ وہیں بدھ کی شام سرینگر شہر کے راج باغ علاقے میں ایک معروف ریستوراں میں پانی داخل ہونے کے بعد ایس ڈی آر ایف ٹیم نے ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ وہیں انتظامیہ نے اسکولوں میں تدریسی عمل آئندہ کل بھی معطل رکھنے کا حکم جاری کیا ہے جبکہ کشمیر یونیورسٹی نے آئندہ کل منعقد ہونے والے سبھی امتحانات کو موخر کیا ہے۔

’کشمیر فلڈ واچ‘ نامی ایپ پر شہری لمحہ بہ لمحہ جہلم دریا سمیت دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ فلڈ کنٹرول کے مطابق صرف ایک گھنٹے میں دریائے جہلم کی سطح میں ایک فٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

ادھر، بدھ کو جنوبی کشمیر کے کئی دیہات ایک بار پھر زیر آب آگئے اور انتظامیہ کے مطابق اب تک ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر، کشمیر، انشل گرگ نے شہریوں کو پانی کے قریب رہائش اختیار نہ کرنے اور حکومتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔

بڈشاہ پُل، سرینگر سے دریائے جہلم کا منظر (ای ٹی وی بھارت)

چیف انجینئر فلڈ کنٹرول شوکت حسین نے کہا کہ ’’ریت کے ہزاروں تھیلے تیار رکھے گئے ہیں اور صورتحال پر مسلسل نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔‘‘

ماہرین کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد جہلم کی گنجائش میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن موجودہ صورتحال اس کو ناکافی قرار دے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام کے بعد بارشوں میں کمی کا امکان ہے جس سے پانی کی سطح میں کچھ حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم انتظامیہ نے عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔

یاد رہے کہ اب تک بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے جموں کشمیر میں ایک سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کئی لاپتہ ہیں۔

