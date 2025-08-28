سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر میں گذشتہ دنوں کی مسلسل بارشوں کے بدھ سے سرینگر سمیت بیشتر اضلاع میں بارشیں رک گئی ہیں۔ ایسے میں آج موسمی صورت حال میں کافی بہتری دیکھنے میں آرہی ہے۔ سرینگر اور وادی کے دیگر مقامات پر بھی اس وقت آسمان صاف ہے۔ اگرچہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کےمطابق آج موسم عام طور خشک رہے گا ۔تاہم ایڈوائزری میں کہیں کہیں پر مٹی کے تودے گر آنے اور پتھر کھسکنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ایڈوائزری میں لوگوں کو احتیاطاً دریاؤں، نالوں اور دیگر آبی پناہ گاہوں کے نزدیک جانے سے منع کیا گیا ہے۔
ادھر جموں وکشمیر میں آج دوسرے روز بھی تمام سرکاری اور نجی ادارے بند ہیں۔ وہیں خطے کے مختلف مقامات پر خراب موم اور سیلاب جیسی صورت حال کے پیش نظر جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول نے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات جو بدھ کو منعقد ہونے تھے، ملتوی کرنے کا اعلان پہلا ہی کیا تھا۔
ادھر جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں مسلسل دوسرے دن بھی پھنسی ہیں کیونکہ متعدد مقامات پر بڑے پیمانے پر نقصان کی وجہ سے اہم سڑک کا رابطہ بدستور بند ہے۔ یہ رکاوٹ مسلسل بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس سے لوگ راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں تباہ کن بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، ہلاکتوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی
قومی شاہراہ جو وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے والی لائف لائن کا کام کرتی ہے، پر پھنسے ہوئے مال بردار ٹرکوں، مسافر گاڑیوں اور نجی گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ قاضی گنڈ میں پھنسے ہوئے ڈرائیوروں نے کہا کہ وہ تین دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں رہائش کی کمی اور دیگر مشکلات سے وہ اس وقت دوچار ہیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ بحالی کا کام تیز کیا جائے اور ملبہ ہٹایا جائے تاکہ ٹریفک کی نقل و حرکت جلد از جلد بحال ہو سکے۔
دریں اثنا ٹریفک حکام نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "مغل روڈ پر ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق چل رہی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط پر عمل کریں اوور ٹیک کرنے سے اجتناب کریں۔ وہیں لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر اس وقت تک سفر نہ کریں جب تک کہ بحالی کا کام مکمل نہ ہو جائے۔
