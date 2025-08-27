اسپتال حکومت کی اولین ترجیح: وزیر صحت سکینہ ایتو

سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلاب جیسی صورتحال کے درمیان، صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے بدھ کو لال دید( ایل ڈی )اسپتال سرینگر کا دورہ کیا۔ اور موجودہ صورتحال اور طبی سہولیات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
دورے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر وادی کے ہر بڑے اسپتال کا معائنہ کروں گی تاکہ ضروریات کا جائزہ لیا جا سکے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال میں تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایل ڈی اسپتال میں، میں نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پرنسپل جی ایم سی سرینگر،ایچ او ڈیز اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ بات چیت کی۔
ایسے میں جی ایم سی حکام نے سیلاب کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی ضروری اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترجیح مریضوں کی حفاظت اور بلاتعطل صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب "اللہ کے ہاتھ میں ہے" لیکن جموں کے مقابلے کشمیر نسبتاً بہتر ہے، جہاں کی صورتحال ابتر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ یہاں بارشیں رک چکی ہیں۔ صورتحال قابو میں ہے۔ اگر یہ جاری رہتی تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ اسپتال ہماری اولین ترجیح ہیں۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ اسی طرح کے اقدامات جی ایم سی اننت ناگ اور وادی بھر کے دیگر صحت کی دیکھ بھال کے اداروں میں لاگو کیے گئے ہیں تاکہ مریضوں کی حفاظت اور ہموار طبی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔
2014 کے سیلاب کے بعد نامکمل سیلاب سے بچاؤ کے منصوبوں کے بارے میں سوالات کے جواب میں، انہوں نے ردعمل میں کہا کہ "یہ جواب صرف وہیں دے سکتے ہیں جو 2014 سے 2024 تک حکومت میں تھے۔ ہم صرف نو ماہ سے اقتدار میں ہے۔ لیکن ہم نے تمام ممکنہ اقدامات شروع کردیئے ہیں۔ مزید جو بھی ضرورت ہوگی کیا جائے گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’اگر آپ فطرت کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ آپ کے ساتھ کھیلے گی اور سیلاب اسی کا براہ راست نتیجہ ہے۔
بعد میں وزیر صحت نے سرینگر کے بڑے اسپتالوں کا سلسلہ وار دورہ کیا جن میں بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزلہ، چلڈرن اسپتال بیمنہ اور ایس ایم ایچ ایس اسپتال شامل ہیں۔ اپنے معائنے کے دوران، اس نے سہولیات اور خدمات کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹروں، مریضوں اور تیمار داروں کے ساتھ بات چیت کی اور متعلقہ حکام کو ہنگامی خدمات اور مریضوں کی سہولت پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔