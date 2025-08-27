جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں خطے میں جاری موسلادھار بارشوں نے صورتحال کو نہایت سنگین بنا دیا ہے۔ تاوی ندی میں سیلابی ریلے نے گوجر نگر سمیت اطراف کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں دریا کا پانی گھروں میں گھس آیا اور مکینوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
گوجر نگر کے متاثرہ رہائشیوں نے بتایا کہ اچانک پانی گھروں میں داخل ہوگیا جس کی وجہ سے نہ صرف مویشی بلکہ گھریلو سامان بھی سیلاب میں بہے گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، گائے اور پالتو جانور بڑی تعداد میں ڈوب گئے، جبکہ برتن، کپڑے اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی پانی کے ساتھ بہہ گئیں۔
ایک ضعیف العمر خاتون نے جذباتی لہجے میں بتایا کہ ہمارے سارے جانور پانی میں ڈوب گئے، گھر کا سامان بھی برباد ہوگیا۔ ہم کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ابھی تک کوئی افسر ہماری خبر لینے نہیں آیا۔انہوں نے انتظامیہ سے فوری مدد کی اپیل کی۔
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے مکانات بلکہ روزگار کے ذرائع سے بھی محروم ہوگئے ہیں، کیونکہ مویشی ان کی روٹی روزی کا واحد ذریعہ تھے۔ متاثرہ خاندانوں کے مطابق وہ اب بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے شب و روز گزارنے پر مجبور ہیں۔
ماہرین کے مطابق گزشتہ رات سے ہونے والی بھاری بارش کے نتیجے میں طاوی ندی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کو عبور کرگئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے اگرچہ ریسکیو ٹیمیں تعینات کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم مقامی لوگ امدادی کارروائیوں کو ناکافی قرار دے رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر امداد اور رہائش کا انتظام نہ کیا گیا تو صورتحال مزید ابتر ہوسکتی ہے۔