پلوامہ (عادل مشتاق): وادیٔ کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، کیونکہ دریائے جہلم کے پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی رہائشی اور زرعی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس اور پریشانی کا ماحول ہوگیا۔
ضلعی انتظامیہ نے دریائے جہلم اور دیگر آبی ذخائر کے کناروں پر رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان سے لوگوں کو دوچار نہ ہوا پڑے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلعی انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس، پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی مشترکہ ٹیمیں متواتر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ آبادی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور ضلعی سطح پر نشاندہی شدہ حساس مقامات پر ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ وادی کے تمام اضلاع میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں اور عوام کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
جبکہ جموں کے کئی اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں، جموں اور سامبا اضلاع میں سیلاب زدہ ندیوں کے کناروں اور نشیبی پٹیوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تعداد سینکڑوں میں ہے۔" اطلاعات کے مطابق جموں اور سانبہ کے 20 سے 30 نشیبی علاقے گزشتہ 30 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے ہیں۔