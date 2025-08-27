ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مسلسل بارشوں سے وادی میں سیلاب جیسی صوتحال، دریائے جہلم خطرے کی حد عبور کر گئی - HEAVY RAIN IN JK

پلوامہ میں سیلاب جیسی صورتحال کے بعد دریائے جہلم اورآبی ذخائر کےکناروں پررہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پرمنتقل کرنے کا عمل شروع کیا گیا

لوگوں کو محفوظ مقامات پرمنتقل کرنے کا عمل شروع کیا گیا
لوگوں کو محفوظ مقامات پرمنتقل کرنے کا عمل شروع کیا گیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

پلوامہ (عادل مشتاق): وادیٔ کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، کیونکہ دریائے جہلم کے پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی رہائشی اور زرعی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس اور پریشانی کا ماحول ہوگیا۔

ضلعی انتظامیہ نے دریائے جہلم اور دیگر آبی ذخائر کے کناروں پر رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان سے لوگوں کو دوچار نہ ہوا پڑے۔

مسلسل بارشوں سے وادی میں سیلابی صورتحال، دریائے جہلم میں خطرے کی حد عبور ہو گئی (ETV BHARAT)

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلعی انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس، پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی مشترکہ ٹیمیں متواتر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ آبادی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور ضلعی سطح پر نشاندہی شدہ حساس مقامات پر ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ وادی کے تمام اضلاع میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں اور عوام کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

بچے سامان محفوظ مقام پر لے جاتے ہوئے
بچے سامان محفوظ مقام پر لے جاتے ہوئے (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں:جموں کے سیلاب میں پھنسے سینکڑوں لوگوں کو بچایا گیا، دریا کے کناروں، ڈوبے ہوئے علاقوں سے فوجی پیمانے پر ریسکیو

جبکہ جموں کے کئی اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں، جموں اور سامبا اضلاع میں سیلاب زدہ ندیوں کے کناروں اور نشیبی پٹیوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تعداد سینکڑوں میں ہے۔" اطلاعات کے مطابق جموں اور سانبہ کے 20 سے 30 نشیبی علاقے گزشتہ 30 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے ہیں۔

پلوامہ (عادل مشتاق): وادیٔ کشمیر میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، کیونکہ دریائے جہلم کے پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی رہائشی اور زرعی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس اور پریشانی کا ماحول ہوگیا۔

ضلعی انتظامیہ نے دریائے جہلم اور دیگر آبی ذخائر کے کناروں پر رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان سے لوگوں کو دوچار نہ ہوا پڑے۔

مسلسل بارشوں سے وادی میں سیلابی صورتحال، دریائے جہلم میں خطرے کی حد عبور ہو گئی (ETV BHARAT)

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلعی انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس، پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی مشترکہ ٹیمیں متواتر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ آبادی کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم خود صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور ضلعی سطح پر نشاندہی شدہ حساس مقامات پر ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ وادی کے تمام اضلاع میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں اور عوام کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

بچے سامان محفوظ مقام پر لے جاتے ہوئے
بچے سامان محفوظ مقام پر لے جاتے ہوئے (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں:جموں کے سیلاب میں پھنسے سینکڑوں لوگوں کو بچایا گیا، دریا کے کناروں، ڈوبے ہوئے علاقوں سے فوجی پیمانے پر ریسکیو

جبکہ جموں کے کئی اضلاع سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں، جموں اور سامبا اضلاع میں سیلاب زدہ ندیوں کے کناروں اور نشیبی پٹیوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تعداد سینکڑوں میں ہے۔" اطلاعات کے مطابق جموں اور سانبہ کے 20 سے 30 نشیبی علاقے گزشتہ 30 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے ہیں۔

Last Updated : August 27, 2025 at 3:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD ALERT SOUNDEDJHELUM CROSSES DANGER MARKدریائے جہلم نے خطرے کی حد عبور کیFLOOD ALERTHEAVY RAIN IN JK

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.