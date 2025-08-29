پہلگام (میر اشفاق): جموں و کشمیر میں شدید بارشوں نے تباہی مچادی ہے۔ ان بارشوں میں جموں خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں پر تباہ کن بارشوں کی وجہ سے تقریبا 40 افراد ہلاک ہوگئے جن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئی۔ وہیں وادی کشمیر میں بھی شدید اور مسلسل بارشوں کا کافی اثر رہا جس کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب آگئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے سبب بزنس اسٹیبلشمنٹس اور املاک کا شدید نقصان ہوا۔
تباہ کن بارشوں کی وجہ سے سیاحتی مقام پہلگام میں کئی مقامات سیلابی ریلوں کی زد میں آگئے جس کی وجہ سے کئی سیاحتی ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دریائے لدر میں طغیانی آنے کی وجہ سے پہلگام کا معروف سیلفی پوائنٹ فلیش فلڈس کی زد میں آکر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ۔ زور دار اور تیز پانی کے بہاؤ سے سیلفی پوائنٹ کی فلورنگ اور ڈھانچہ اکھڑ گیا۔ جس سے سیلفی پوائنٹ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔
وہیں پہلگام کا معروف سیاحتی مقام بیتاب وادی میں طغیانی آنے کی وجہ سے بیتاب وادی کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلوں نے پوری بیتاب وادی کو اپنی زد میں لے لیا۔ جہاں پر ریت اور کیچڑ کے انبار جمع ہوگئے ہیں۔ چلڈرن پارک، ہٹس و دیگر انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوگیا ہے۔
فلیش فلڈس کی وجہ سے دریائے لدر میں پانی کی سطح میں اچانک بے حد اضافہ ہوا جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں رابطہ پُل بہہ گئے۔ پہلگام اور وادئ آڑو کے درمیان پل بہہ گیا جو آڑو کو جوڑنے والا ایک واحد پل تھا ،اس پل کے ختم ہونے کے بعد وادئے آڑو کا رابطہ منقطع ہوگیا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ پہلگام کے رافٹنگ پوائنٹ اور ینر کے مقامات پر دریائے لدر کے تیز بہاؤ کی وجہ سے رابطہ پُل ٹوٹ گئے ہیں۔ دچھنی پورہ اور کھوری پورہ کو آپسمیں میں جوڑنے والا سکھڑس اہم رابطہ پُل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
جس سے کثیر آبادی کا رابطہ منقطع ہوگیا ہے ،ادھر کئی مقامات پر باندھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے مقامی آبادی میں پانی داخل ہوگیا جس سے انہیں نقصان ہوا ہے ،کئی علاقوں میں سیلابی ریلوں نے فصل کو تباہ کیا ہے جس سے کسانوں میں تشویش پائی جارہی ہے۔
سیاحت سے جڑے مقامی افراد نے حکومت پر غفلت شعاری کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات سے کروڑوں کی آمدنی حاصل ہوتی ہے تاہم ان مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لئے پیسے خرچ کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ کی جانب سے بے تاب ویلی میں ایک پروٹکشن باندھ تعمیر کیا جاتا تو دریائے لدر کا سیلابی ریلا بے تاب ویلی میں داخل نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تباہی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ ان کا سارا سامان تباہ ہوگیا، سیلاب کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی کرنا کافی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی ایم ایل اے یا حکومت کا کوئی بھی فرد جائزہ لینے کے لئے نہیں آئے جونہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے ایل جی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بےتاب ویلی و دیگر مقامات کا جائزہ لیا جائے اور ہنگامی بنیاد پر نقصان زدہ مقامات کی تجدیدو مرمت کی جائے۔
ادھر سابق ایم ایل اے اور اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے کہا کہ سرکار غفلت کی نیند میں ہے ۔ جن لوگوں نے اپنے قیمتی ووٹوں سے سرکار بنائی آج اس مصیبت کی گھڑی میں انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ متعلقہ ایم ایل بھی اپنے علاقوں کے لوگوں کا حال پوچھنے بھی نہیں آرہے ہیں۔
میر نے کہا کہ سنہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد آج تک سیلاب کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لہذا سرکار کو چاہئے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر نقصان زدہ مقامات پر راحت رسائی کا کام شروع کریں اور نقصان زدہ لوگوں کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔
مزید پڑھیں: سال 2014 کا سبق فراموش! کیا کشمیر میں سیلابی خطرے نے حکومتی ناکامی کو بے نقاب کر دیا؟
پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو افسر نے کہا کہ سیلفی پوائنٹ سیاحوں کو لبھانے کے لئے ایک اہم مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نالہ لدر میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلفی پوائنٹ کو شدید نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سیلفی پوائنٹ کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیاجائے گا اور دو ہفتوں کے اندر اس کی رونق کو بحال کیاجائے گا۔ انہوں نےمزید کہا کہ متاثرہ مقامات پر بھی پلوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے گا۔