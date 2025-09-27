ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں پہلی ایم ایس رجسٹری قائم ،چند برسوں میں دماغی ورم سے متاثرہ 135مریضوں کا اندراج
پروفیسر ڈاکٹر رؤف عاصمی کا کہنا ہے کہ یہ عارضہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 27, 2025 at 8:21 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 8:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : کشمیر صوبے میں چند برس قبل دماغی ورم کی بیماری میں کوئی بھی مبتلا نہیں تھا، تاہم شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس (سکمز) صورہ میں اڑھائی برس قبل قائم کی گئی ملٹیپل سکلروسس سیلیروسیس (ایم ایس) رجسٹری میں اب تک دماغی ورم کی بیماری کے شکار 135 مریضوں کا اندراج کیا گیا اور محض ایک دہائی قبل اس بیماری کا علاج موجود نہیں تھا تاہم اب بازار میں ادویات دستیاب ہیں۔
ایم ایس رجسٹری ہے کیا؟ ملٹیپل سکلروسس بیماری کتنی خطرناک ہے، اس کی کیا علامات ہیں، کن مریضوں کو یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہیں اور کیا اس کا مکمل علاج دستیاب ہیں؟ اس سب پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے سکمز صورہ میں شعبہ نیورالوجی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر رؤف عاصمی کے ساتھ خصوصی اور مفصل بات چیت کی۔
ڈاکٹر رؤف عاصمی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پورے ملک میں دماغی ورم کی بیماری رجسٹری قائم کی گئی ہے، لیکن کشمیر میں تقریباً 3 برس قبل اس بیماری کی ایم ایس رجسٹری شروع کی گئی اور اس میں اب تک 135 مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جن میں 4 زیر تربیت ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ بیماری موجود تو تھی لیکن لوگوں کو اس بارے میں آگہی نہیں تھی جبکہ ایسی کوئی رجسٹری بھی نہیں تھی۔ اس تعلق سے سکمز صورہ کو ایک نوڈل سنٹر بنایا گیا، جہاں ہم ملٹیپل سکلروسس کیسز کا اندراج کرتے ہیں۔ اس بیماری کی وجوہات اور علامات پر تحقیق کرتے ہیں۔ ایسے میں اس رجسٹری کا قومی سطح کی ایم ایس رجسٹری کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اور پھر مجموعی طور ملکی سطح پر اس بیماری سے متعلق تحقیق عمل میں لایا جائے گا۔
کیا ہے ملٹیپل سکلروسس؟
ڈاکٹر عاصم نے مزید کہا کہ ’’ملٹیپل سکلروسس ہمارے دماغ اور نروس سسٹم کو متاثر کرنے والی ایک بیماری ہے جس کی شدید نوعیت کے سبب انسان بالکل معذور ہو سکتا ہے۔ اس کی اصل وجہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی مگر کئی ماحولیاتی اور وراثتی عوامل اس مرض کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر سرد ممالک میں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور ویٹامن ڈی اس مرض کے لیے ڈھال کے مانند ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ براہ راست ماں باپ سے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی مگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک میں اس کی موجودگی بچوں میں امکانات کو 50 فیصد تک بڑھا دیتی ہے۔
بیماری کے اقسام
ملٹیپل سکلروسس تین اقسام ہیں جو کہ مختلف طرح ظاہر ہوتی ہیں ریلیپسنگ ریمٹنگ ملٹیپل سکلروسس (آر آر ایم ایس) میں یہ بیماری انسان کو ایک خاص وقت کے لئے متاثر کرتی ہے جس میں علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اس کے بعد جسم ریمیشن فیز میں چلا جاتا ہے جس میں علامات مکمل طور پر یا تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر افراد میں یہ بیماری اس شکل میں شروع ہو کر وقت کے ساتھ ساتھ دوسری شدید قسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔
جبکہ سیکنڈری پروگریسو ایم ایس میں اعصابی علامات وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کر لیتی ہیں اور اٹیکس کا کوئی واضح ٹائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرائمری پروگریسو ایم ایس عموما 40 سال یا اس سے اوپر کے افراد میں پائی جاتی ہے جبکہ دیگر اقسام کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں۔ اس قسم میں علامات ریمیشن فیز کی عدم موجودگی میں مسلسل شدت اختیار کرتی جاتی ہیں اور یہ متاثرہ شخص میں دیگر اقسام سے جلدی معذوری پیدا کر دیتی ہے۔
جان لیوا مرض
انہوں نے کہا کہ دماغی ورم جسے دماغ کی سوجن بھی کہا جاتا ہے، ایک نازک حالت ہے جس کی خصوصیت زیادہ سیال جمع ہونے کی وجہ سے دماغی حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حالت اہم اعصابی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا بن سکتی ہے۔
علامات
ڈاکٹر عاصم نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ ’’یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے عصابی خلیوں کی اوپری سطح ختم ہو جاتی ہے، دماغی ورم کی بیماری کی بڑی علامتوں میں متاثرہ شخص کی آنکھوں کی بینائی کا اچانک چلے جانا، جلد کا ایک حصہ بے حس ہو جانا، پیشاب کا زیادہ آنا یا بند ہو جانا، جسم پر قابو کم رہنا اور بار بار گرنا جیسی علامات شامل ہیں۔‘‘
کس عمر کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟
ڈاکٹر رؤف عاصمی نے مزید کہا کہ دماغی ورم کی بیماری زیادہ تر نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے اور اسی وجہ سے متاثرین کی عمر 20 سے 50 برس کے درمیان ہوتی ہے اور کچھ معاملات میں مریض 24 گھنٹوں کے اندر ہی معذور ہو جاتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عاصمی نے کہا کہ اس مرد کے مقابلے میں خواتین اس بیماری سے زیادہ متاثرہ پائی جاتی ہیں۔ رجسٹری میں درج مریضوں میں خواتین بیماروں کی تعداد 85 جبکہ مرد مریضوں کی تعداد صرف 50 ہے۔ ایسے میں یہ اعداد و شمار سے یہ واضح کرتے ہیں کشمیر صوبے میں اس بیماری سے متاثرہ خواتین مریضوں کی شرح زیادہ ہے۔ لیکن اس بیماری سے بچے اور بزرگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔
کیا یہ عارضہ لاعلاج ہے؟
ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ آج سے ایک دہائی قبل اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پہلے اس بیماری کے متاثرہ افراد ہمیشہ کے لیے معزور ہو جاتے تھے لیکن اب ادویات دستیاب ہونے سے 70 فیصد مریضوں کا علاج ممکن بن گیا ہے۔
سکمز صورہ کے شعبہ نیورلوجی کے سربراہ نے مزید کہا کہ دماغی ورم کی بیماری کے نوعیت کے مطابق کسی مریض کو ماہانہ 3 سے 4 ہزار روپے جبکہ کچھ مریضوں کو ماہانہ 5 سے 6 لاکھ روپے تک کی رقم ادویات پر خرچ کرنا پڑتی ہے۔ تاہم ڈاکٹر رؤف عاصمی نے کہا کہ دماغی ورم کی اس خطرناک بیماری سے متعلق لوگوں کو جانکاری دینا اور آگاہ کرنا لازمی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: