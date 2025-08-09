Essay Contest 2025

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں داخل ہوئی تاریخ کی پہلی مال گاڑی، اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر کیا گیا استقبال - FIRST GOODS TRAIN IN KASHMIR

تاریخ میں پہلی مرتبہ مال برادار ریل وادی کشمیر میں داخل ہوئی، جسے ایک نئے سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

کشمیر میں داخل ہوئی تاریخ کی پہلی مال گاڑی
کشمیر میں داخل ہوئی تاریخ کی پہلی مال گاڑی (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 9, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
کشمیر میں داخل ہوئی تاریخ کی پہلی مال گاڑی (ای ٹی وی بھارت)

اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ مال برادار ریل گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی جس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ 21 بوگیز اور 2 انجنس کے ساتھ یہ ٹرین اننت ناگ پلیٹ فارم پر رکی اور حکام کے مطابق بوگیز میں سیمنٹ کے بیگ لوڈ کیے گئے تھے۔

اس کے ساتھ ہی اننت ناگ ریلوے اسٹیشن وادی کشمیر کا پہلا ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے جسے سامان کی نقل و حمل کے لیے کھولا گیا ہے۔ ناردرن ریلوے نے اپنے جموں ڈویژن کے تحت باضابطہ طور پر اسٹیشن سے مال برداری کا آغاز کیا ہے۔ حکام کے مطابق اسٹیشن روزانہ صبح 6:00 بجے سے رات 10:00 بجے تک کام کرے گا۔ اور یہ اسٹیشن بارہمولہ - سرینگر - بانیہال ریلوے کوریڈور کا حصہ ہے، جو ادھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک (USBRL) پروجیکٹ کے دائرہ اختیار میں ہے۔

حکام کے مطابق کشمیر میں مال بردار ریل پورے خطے میں کاروباری اداروں کے لیے زیادہ موثر اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ آپشن آفر کرے گا۔ اس سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی، لاجسٹکس کو بہتر بنانے اور سامان کی تیز تر ترسیل کو یقینی بنانے کی توقع ہے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں جب برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر سڑکوں کا رابطہ منقطع ہوتا ہے۔

اس اقدام سے یہاں کے اہم شعبوں خاص کر باغبانی، زراعت کو فائدہ پہنچے گا جو وادی کے نہ صرف وادی میں بیشتر کسانوں کا بنیادی پیشہ ہے بلکہ یہاں کی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف یہاں کی تازہ پیداوار کی منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی بلکہ نئی مال برداری اور کشمیر کے درمیان اقتصادی رابطہ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔

ادھر، تجارتی انجمنوں نے سرکار کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے پوری وادی خاص کر جنوبی کشمیر میں آر پار اشیاء اور ساز و سامان کی نقل و حرکت کو ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ تاجرین کے مطابق: ’’یہ براہ راست ریل پر مبنی کارگو کو ملک بھر میں مقامی کاروباری منڈیوں کے ساتھ مربوط کرنے اور مقامی کاروباری منڈیوں تک رسائی فراہم کرے گا۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. اننت ناگ کا ریلوے اسٹیشن وادی کا پہلا اسٹیشن بن گیا جہاں سے مال گاڑی چلے گی
  2. پہلگام حملے کے بعد کشمیر ٹرین ’وندے بھارت‘ کی روانگی میں مزید تاخیر

کشمیر میں داخل ہوئی تاریخ کی پہلی مال گاڑی (ای ٹی وی بھارت)

اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ مال برادار ریل گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی جس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ 21 بوگیز اور 2 انجنس کے ساتھ یہ ٹرین اننت ناگ پلیٹ فارم پر رکی اور حکام کے مطابق بوگیز میں سیمنٹ کے بیگ لوڈ کیے گئے تھے۔

اس کے ساتھ ہی اننت ناگ ریلوے اسٹیشن وادی کشمیر کا پہلا ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے جسے سامان کی نقل و حمل کے لیے کھولا گیا ہے۔ ناردرن ریلوے نے اپنے جموں ڈویژن کے تحت باضابطہ طور پر اسٹیشن سے مال برداری کا آغاز کیا ہے۔ حکام کے مطابق اسٹیشن روزانہ صبح 6:00 بجے سے رات 10:00 بجے تک کام کرے گا۔ اور یہ اسٹیشن بارہمولہ - سرینگر - بانیہال ریلوے کوریڈور کا حصہ ہے، جو ادھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک (USBRL) پروجیکٹ کے دائرہ اختیار میں ہے۔

حکام کے مطابق کشمیر میں مال بردار ریل پورے خطے میں کاروباری اداروں کے لیے زیادہ موثر اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ آپشن آفر کرے گا۔ اس سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی، لاجسٹکس کو بہتر بنانے اور سامان کی تیز تر ترسیل کو یقینی بنانے کی توقع ہے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں جب برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر سڑکوں کا رابطہ منقطع ہوتا ہے۔

اس اقدام سے یہاں کے اہم شعبوں خاص کر باغبانی، زراعت کو فائدہ پہنچے گا جو وادی کے نہ صرف وادی میں بیشتر کسانوں کا بنیادی پیشہ ہے بلکہ یہاں کی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف یہاں کی تازہ پیداوار کی منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی بلکہ نئی مال برداری اور کشمیر کے درمیان اقتصادی رابطہ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔

ادھر، تجارتی انجمنوں نے سرکار کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے پوری وادی خاص کر جنوبی کشمیر میں آر پار اشیاء اور ساز و سامان کی نقل و حرکت کو ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ تاجرین کے مطابق: ’’یہ براہ راست ریل پر مبنی کارگو کو ملک بھر میں مقامی کاروباری منڈیوں کے ساتھ مربوط کرنے اور مقامی کاروباری منڈیوں تک رسائی فراہم کرے گا۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. اننت ناگ کا ریلوے اسٹیشن وادی کا پہلا اسٹیشن بن گیا جہاں سے مال گاڑی چلے گی
  2. پہلگام حملے کے بعد کشمیر ٹرین ’وندے بھارت‘ کی روانگی میں مزید تاخیر

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HISTORIC FREIGHT TRAINFREIGHT TRAIN KASHMIRKASHMIR GOODS TRAINکشمیر مال بردار گاڑیFIRST GOODS TRAIN IN KASHMIR

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.