اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ مال برادار ریل گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی جس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ 21 بوگیز اور 2 انجنس کے ساتھ یہ ٹرین اننت ناگ پلیٹ فارم پر رکی اور حکام کے مطابق بوگیز میں سیمنٹ کے بیگ لوڈ کیے گئے تھے۔
اس کے ساتھ ہی اننت ناگ ریلوے اسٹیشن وادی کشمیر کا پہلا ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے جسے سامان کی نقل و حمل کے لیے کھولا گیا ہے۔ ناردرن ریلوے نے اپنے جموں ڈویژن کے تحت باضابطہ طور پر اسٹیشن سے مال برداری کا آغاز کیا ہے۔ حکام کے مطابق اسٹیشن روزانہ صبح 6:00 بجے سے رات 10:00 بجے تک کام کرے گا۔ اور یہ اسٹیشن بارہمولہ - سرینگر - بانیہال ریلوے کوریڈور کا حصہ ہے، جو ادھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک (USBRL) پروجیکٹ کے دائرہ اختیار میں ہے۔
حکام کے مطابق کشمیر میں مال بردار ریل پورے خطے میں کاروباری اداروں کے لیے زیادہ موثر اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ آپشن آفر کرے گا۔ اس سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی، لاجسٹکس کو بہتر بنانے اور سامان کی تیز تر ترسیل کو یقینی بنانے کی توقع ہے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں جب برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر سڑکوں کا رابطہ منقطع ہوتا ہے۔
اس اقدام سے یہاں کے اہم شعبوں خاص کر باغبانی، زراعت کو فائدہ پہنچے گا جو وادی کے نہ صرف وادی میں بیشتر کسانوں کا بنیادی پیشہ ہے بلکہ یہاں کی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف یہاں کی تازہ پیداوار کی منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی بلکہ نئی مال برداری اور کشمیر کے درمیان اقتصادی رابطہ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
ادھر، تجارتی انجمنوں نے سرکار کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے پوری وادی خاص کر جنوبی کشمیر میں آر پار اشیاء اور ساز و سامان کی نقل و حرکت کو ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ تاجرین کے مطابق: ’’یہ براہ راست ریل پر مبنی کارگو کو ملک بھر میں مقامی کاروباری منڈیوں کے ساتھ مربوط کرنے اور مقامی کاروباری منڈیوں تک رسائی فراہم کرے گا۔‘‘
