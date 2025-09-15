ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سیبوں سے بھری پہلی تاریخی ٹرین روانہ
ٹرین کو ایل جی سنہا نے جھنڈی دکھاکر یہ کہتے ہوئے روانہ کیا کہ اس سے جموں و کشمیر کی معیشت کو فروغ ملے گا۔
Published : September 15, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 12:05 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر: کشمیر میں سیبوں سے بھری پہلی تاریخی ٹرین روانہ ہوئی ہے۔ ٹرین کو ایل جی سنہا نے جھنڈی دکھا کر یہ کہتے ہوئے روانہ کیا کہ اس سے جموں و کشمیر کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹرین کو جھنڈی دکھا کر تاریخ رقم کی۔ منوج سنہا نے کہا کہ اس ترین کے متعارف ہونے سے کشمیر میں اقتصادی ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔
اس اقدام کا مقصد وادیٔ کشمیر کے سیب کے پروڈیوسروں کی منڈی تک بروقت رسائی کو یقینی بنانا ہے، تاکہ کسانوں کو بہتر قیمتیں ملیں اور تازہ پھل آسانی سے صارفین تک مارکیٹ میں پہنچ سکیں اور دہلی کی منڈیوں میں سیب وقت پر دستیاب ہوں۔
آٹھ کوچوں والی پارسل کارگو وین روانہ
خبر کے مطابق نیشنل ہائی وے 44 کی بندش کے بعد وادی میں پھلوں کے خراب ہونے کے بعد کشمیر سے سیب کی پہلی کھیپ ایک پارسل وین میں دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ پیر کی صبح سری نگر ریلوے اسٹیشن سے آٹھ کوچوں والی پارسل کارگو وین کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جس میں ہر ایک ویگن میں 23 ٹن سیب (تقریباً 1500 بکس) تھے۔ جموں و کشمیر حکومت کی نمائندگی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بجائے وزیر زراعت جاوید ڈار نے کی۔ ابتدائی پلان کے مطابق تقریب میں شرکت کے لیے ان کا نام شامل کیا گیا تھا۔
ٹرین معیشت کو بڑا فروغ دے گی
اس موقع پر ایل جی سنہا نے کہا کہ "ٹرین معیشت کو بڑا فروغ دے گی،" سنہا نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑک کے رابطے میں خلل کے بعد کارگو سروس شروع کرنے پر ریلوے کی ستائش کی۔ "لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کی وجہ سے، شاہراہ کی حالیہ بندش نے کاشتکاروں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر کارگو ٹرین کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرے گی اور ان کی پیداوار کو کم قیمت پر لے جایا جائے گا۔"
700 کروڑ روپے کا نقصان
سری نگر جموں ہائی وے، جو وادی اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان اہم سطحی رابطہ ہے، پچھلے کچھ ہفتوں سے بند ہے، جس سے پھلوں کی خطے سے باہر آمدورفت رک گئی تھی۔ فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق، اس سے باغبانی کے شعبے کو تخمینی طور پر 700 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 10,000 کروڑ روپے کا باغبانی کا شعبہ جموں و کشمیر کی معیشت میں ایک بڑا حصہ دار ہے اور اس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ 700,000 خاندانوں کو روزگار ملتا ہے۔
کشمیر میں 64 ملین سے زیادہ پھل دار درخت
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں 2.15 لاکھ ہیکٹر زمین پر 64 ملین سے زیادہ پھل دار درخت لگائے گئے ہیں جو 2.4 ایم ٹی (MT) سے زیادہ پھل پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 45 ملین سیب کے درخت ہیں جو 70 فیصد سے زیادہ زمین (1.5 لاکھ ہیکٹر) میں اگائے جاتے ہیں اور سالانہ 2.1 ایم ٹی (MT) سے زیادہ سیب پیدا کرتے ہیں۔
نقل و حمل کے لیے ویگن کی بکنگ کے لیے بہت زیادہ مانگ
کشمیر کے رجسٹرڈ کارگو ایگریگیٹر برائے ہندوستانی ریلوے عظمت مشتاق، جو سیب کی کھیپ روانہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، نے کہا کہ کاشتکاروں کی طرف سے پھلوں کی نقل و حمل کے لیے ویگن کی بکنگ کے لیے بہت زیادہ مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ویگن میں 1500 ڈبوں کو لے جانے کا تخمینہ بڈگام سے نئی دہلی تک 60,000 روپے ہے۔
آزاد پور منڈی پھلوں کی سب سے بڑی مرکزی منڈی
قومی دارالحکومت میں، سب سے بڑی آزاد پور منڈی پھلوں کی مرکزی منڈی ہے جہاں سے اسے ملک کے دیگر حصوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ انڈین ریلوے بورڈ کے ایڈیشنل ممبر منوج سنگھ نے کہا کہ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے حال ہی میں پھلوں کے رک جانے سے کارگو ٹرین کی ضرورت پڑی۔ یہ بڈگام ریلوے اسٹیشن سے روزانہ صبح 6:30 بجے روانہ ہوگی اور 24 گھنٹے کے اندر دہلی پہنچے گی۔
کاشتکاروں کو درپیش رسد کے مسائل آسان ہوں گے
"یہ سروس پورے سال جاری رہے گی۔ یہ سروس پھل کو منڈی تک لے جائے گی اور کاشتکاروں کو درپیش رسد کے مسائل کو آسان کرے گی،" انہوں نے ای ٹی وی (ETV) بھارت کو بتایا کہ "ٹرین سروس کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور ٹرین سروس چلانے کے لیے وزیر ریلوے سے درخواست کرنے کے بعد اسے فوری طور پر شروع کیا گیا۔"
کاشتکاروں کے لیے رسد اور لاگت میں ہوگی آسانی
منوج سنگھ کے مطابق پھلوں کی نقل و حمل کے لیے کارگو ٹرین بھی اننت ناگ سے شروع ہوگی۔ "ہر ٹرین تقریباً 160-170 ٹن سیب لے کر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو سیب کی نقل و حمل پر بڈگام سے نئی دہلی کے لیے تقریباً 2.1 روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کاشتکاروں کے لیے رسد اور لاگت میں آسانی ہوگی۔"
کشمیر کے سیب کی منڈی تک بروقت رسائی کو یقینی بنانا مقصد
قبل ازیں کی خبر کے مطابق وادیٔ کشمیر کے چھوٹے کسانوں اور پھل پیدا کرنے والوں کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے، ہندوستانی ریلوے نے کشمیری سیب اور دیگر مصنوعات کی تیز رفتار اور محفوظ نقل و حمل کے لیے جوائنٹ پارسل پروڈکٹ ریپڈ کارگو ٹرین سروس (JPP-RCS) شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سروس بڈگام – آدرش نگر – بڈگام روٹ پر روزانہ کام کرے گی۔ اس اقدام کا مقصد وادیٔ کشمیر کے سیب کے پروڈیوسروں کی منڈی تک بروقت رسائی کو یقینی بنانا ہے، تاکہ کسانوں کو بہتر قیمتیں ملیں اور تازہ پھل آسانی سے صارفین تک مارکیٹ میں پہنچ سکیں۔
بڈگام سے پہلی ٹرین 15 ستمبر کو صبح 6:15 بجے آغاز
ناردرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے کہا تھا کہ یہ سروس آدرش نگر سے شروع ہوگی۔ افتتاحی سفر 13 ستمبر کو دوپہر 12:10 بجے شروع ہوگا۔ بڈگام سے پہلی ٹرین 15 ستمبر کو صبح 6:15 بجے چلے گی۔ یہ ٹرین بڈگام سے روانہ ہو کر اگلے دن صبح 5:30 بجے آدرش نگر دہلی پہنچے گی، تاکہ دہلی کی منڈیوں میں سیب وقت پر دستیاب ہوں۔
ٹرین کی ساخت اور سہولیات
شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر کے مطابق، اس ٹرین میں 8 وی پی ایس (پارسل وین)، 1 ایس ایل آر (گارڈ کوچ) ہوں گے۔ باری برہمن (BBMN) اسٹیشن پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ سروس صرف رجسٹرڈ کلکٹرز کے لیے دستیاب ہوگی۔ رجسٹریشن کے لیے پورٹل www.fois.indianrail.gov.in پر لاگ ان کرکے درخواستیں دی جاسکتی ہیں۔ کسی بھی معلومات کے لیے، کوئی کمرشل ڈیپارٹمنٹ، بڑودہ ہاؤس، ناردرن ریلوے، نئی دہلی سے رابطہ کر سکتا ہے۔
ریلوے کی مزید تیاری
ہندوستانی ریلوے نے واضح کیا ہے کہ اگر مانگ بڑھی تو اضافی پارسل وین فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹرینوں کا سائز بھی بڑھایا جائے گا۔ ریلوے حکام ریاستی انتظامیہ، محکمۂ باغبانی، پھلوں کے کاشتکاروں کی انجمنوں اور تاجروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، تاکہ سروس کو آسانی سے چلایا جا سکے۔ اس سے قبل 9 اگست 2025 کو سیمنٹ کی پہلی مال بردار ٹرین پنجاب سے کشمیر کے اننت ناگ کے لیے روانہ کی گئی تھی۔