پلوامہ میں دارالعلوم عائشہ صدیقہ میں خوفناک آتشزدگی، عمارت کو شدید نقصان

مدرسے میں تقریباً تین سو بچیوں زیر تعلیم ہیں۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم مالی نقصان زیادہ بتایا جا رہا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 1:12 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے علاقے شیٹھ پیرے پورہ پلوامہ میں آج صبح دارالعلوم عائشہ صدیقہ میں ایک خوفناک آگ بھڑک اُٹھی، جس کے نتیجے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ مقامی ذرائع کے مطابق آگ صبح کے ابتدائی اوقات میں آگ اس وقت بھڑک اٹھی جب بچے نیند میں تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آگ مدرسے کے ایک بڑے حصے کو اپنی زد میں لے لیا۔

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز موقعے پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کیا۔ تاہم آگ کی شدت کے باعث عمارت کے کئی حصے جل کر خاکستر ہوگئے۔

دارالعلوم میں تقریباً تین سو طالبات زیرِ تعلیم ہیں جو یہاں قرآنی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔


اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم کی چھت سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری چھت کو اپنے زد میں لیا اور وہاں پر موجود سامان کو نقصان پہنچا جب کہ زیر تعلیم بچیوں کا سامان بھی وہاں پر موجود تھا وہ بھی مکمل تباہ ہوگیا۔

مزید پڑھیں: ادھم پور میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہوٹل کی عمارت اور کچھ دکانوں کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا


انہوں نے مزید کہا کہ مقامی لوگوں اور فائر ایمرجنسی عملے نے کاروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا لیکن دارالعلوم میں موجود لاکھوں کے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبھی بچیاں محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دارالعلوم میں سبھی حفاظتی اقدامات کئے گئے ہیں تاہم ان کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کیوں کہ آگ اچانک نمودار ہوئی جب کہ اس وقت سبھی سوئے ہوئے تھے۔

