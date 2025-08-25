ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں بھیڑوں کی چوری، دوران شب دی نقب زنوں نے انجام واردات - SHOPIAN SHEEP THEFT

شوپیاں میں چوری کی بڑی واردات کے دوران گجر طبقے کے افراد کے 50 بھیڑ نقب زنوں نے چرا لیے۔

شوپیاں میں بھیڑوں کی چوری (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 25, 2025 at 1:58 PM IST

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے شوپیاں قصبہ میں نالہ رمبہ آرہ کے نزدیک دوران شب نقب زنوں نے ایک بڑی اور حیران کن واردات انجام دیتے ہوئے گجر طبقے کے افراد کے تقریباً 50 بھیڑیں چرا لیں۔ متاثرین کے مطابق یہ بھیڑیں ان کی زندگی بھر کی کمائی ہے اور ان کا واحد ذریعہ معاش بھی۔

شوپیاں میں نقب زنوں کی بڑی کارروائی، گجر طبقے کی 50 بھیڑ چرا لی گئیں
شوپیاں میں نقب زنوں کی بڑی کارروائی، گجر طبقے کی 50 بھیڑ چرا لی گئیں (ای ٹی وی بھارت)

متاثرین کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب شدید بارش کے دوران جب سبھی سوئے ہوئے تھے، تو نامعلوم افراد زبردستی شیڈ میں گھس آئے جہاں بھیڑیں بندھی ہوئی تھی۔ لوگوں کے مطابق بارشوں کے دوران نقب زن بھیڑیں چرا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

متاثرین نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انتظامیہ، خاص کر پولیس سے اپیل کی ہے کہ اس واردات میں ملوث افراد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بھیڑیں ان کی عمر بھر کی کمائی تھی اور ان کے پاس جینے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ معاش باقی نہیں رہا۔

ادھر، پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور بھیڑ چوری کرنے والے عناصر کو تلاش کرنے کے لیے چھان بین شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گجر بکروال طبقے سے وا بستہ بیشتر افراد زیادہ تر مال مویشی پال کر ہی اپنی روزی روٹی کماتے ہے، اور مال مویشی لیکر اکثر و بیشتر سرما میں نشیبی اور گرما میں بالائی چراگاہوں کا رخ کرتے ہیں۔

