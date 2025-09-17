ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دریائے جہلم پر ’نور جہاں پل‘ 15برس بعد بھی تکمیل سے کوسوں دور
سیمنٹ پل کے متوازی اس پل کے لیے چھ سے زائد ڈیڈلائن گزر گئیں ہیں، لوگ انتظامیہ اور ترقیاتی سست روی پر برہم۔
Published : September 17, 2025 at 4:37 PM IST
سرینگر: پندرہ برس گزرنے کے باوجود سرینگر میں دریائے جہلم پر ’’نور جہاں پل‘‘ کی تعمیر تکمیل سے کوسوں دور ہے، وادی کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کی سست رفتاری اور انتظامی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ پل 2009 میں منظور ہوا اور سال 2011 میں تعمیری کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ منصوبے کے مطابق یہ 130 میٹر طویل پل صرف چار برس میں مکمل ہونا تھا تاکہ پرانے ’’سیمنٹ پل‘‘ پر ٹریفک دباؤ کم ہو سکے۔ لیکن تین حکومتیں بدلنے اور چھ سے زائد ڈیڈلائن گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ ابھی تک خواب ہی بنا ہوا ہے۔ تاریخی طور پر سرینگر کا اولڈ ٹاؤن ’سات پلوں‘ کے لیے کافی مشہور تھا جو دیودار کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور 70کی دہائی میں پہلی مرتبہ کنکریٹ سے تعمیر کیے جانے والے کشمیر کے پہلے پل کو ’سیمنٹ پل‘ کے نام سے جانا جانے لگا۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق سیمنٹ پل کے متوازی اس جدید پُل کو پہلی بار 2014 میں ٹریفک کے لیے کھولا جانا تھا۔ اس سال بھی جنوری اور مارچ میں دو نئی ڈیڈلائن طے ہوئیں، لیکن دونوں ماضی کی طرح محض وعدے ہی ثابت ہوئیں۔
قمر واری جنکشن کے قریب واقع یہ پل شمالی کشمیر کے کئی دیہات اور سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن (اولڈ سٹی) کو جوڑتا ہے۔ ایک مقامی شہری علی محمد نے کہا: ’’دو سال پہلے مسجد اور کچھ ڈھانچے ہٹائے گئے تاکہ پل کے لیے راستہ وسیع ہو سکے۔ اس کے بعد ڈی سیز اپنے ہر دورے پر ایک نئی تاریخ طے کرتے رہے مگر آج تک ان کی تاریخوں پر کام مکمل نہیں ہو سکا اور سست رفتاری کا شکار ہے۔‘‘
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی جگہ پر چند دن مزدور نظر آتے ہیں، لیکن جلد ہی غائب ہو جاتے ہیں اور کام پھر سے رک جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدشگون قرار دیتے ہیں، کیونکہ 2021 میں پل کا ایک حصہ بھی گر گیا تھا۔
محکمہ تعمیرات عامہ کے ایک سینئر انجینئر نے تاخیر کی دو وجوہات بتائیں: متاثرہ مکانات کی بازآبادکاری اور ٹھیکیدار کی غفلت۔ محکمے کے مطابق نجی ٹھیکیدار پر 9.5 کروڑ روپے کی لاگت میں سے چار فیصد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
سپرنٹنڈنگ انجینئر شوقت احمد کمار نے بتایا: ’’زمین کے حصول میں بھی تاخیر ہوئی جو ٹھیکہ دار کے اختیار سے باہر تھی۔ اب آخری ڈیڈلائن مئی میں مقرر تھی لیکن وہ بھی چھوٹ گئی۔ ہم اسے دو ماہ میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
شہریوں کا کہنا ہے کہ پل کی نامکمل حالت نہ صرف ٹریفک جام بلکہ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔
یہ بھی پڑھیں: