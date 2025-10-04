ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی طبیعت بگڑ گئی، اسپتال میں داخل
پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ فاروق عبداللہ کو اس ہفتے کے شروع میں پیٹ میں انفیکشن ہوا تھا۔
Published : October 4, 2025 at 8:58 PM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو ہفتہ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے ناساز تھے۔
پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلی عبداللہ (87) کو اس ہفتے کے شروع میں پیٹ میں انفیکشن ہوا تھا اور انہیں علاج کے لیے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر نے بتایا کہ فاروق عبداللہ کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی، لیکن اب ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ امکان ہے کہ انہیں آج یا کل ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
آئندہ راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کے اہم امیدوار ہو سکتے ہیں
87 سالہ عبداللہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کے والد اور سری نگر کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وہ آئندہ راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کے اہم امیدوار ہیں۔ پارٹی نے ابھی تک ان کی نامزدگی کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تاہم اس کا فیصلہ اس کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔
اس سے پہلے، انہوں نے لداخ میں تشدد پر پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں چار افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عبداللہ نے نئی دہلی پر زور دیا کہ وہ بات چیت شروع کرے، کیونکہ چین کی سرحد سے متصل اس مرکز کے زیر انتظام علاقے میں موجود خلا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
فاروق عبداللہ نے لداخ کی صورتحال کو سنگین قرار دیا
ان کا کہنا تھا کہ "کوئی اس خلا کو پر کرے گا، یہ بہت حساس علاقہ ہے، اس سے چینی سرحدی تنازع جڑا ہوا ہے، وہ میک موہن لائن کو نہیں مانتے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے وزیر اعظم چین کیوں گئے؟" عبداللہ نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کو اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔