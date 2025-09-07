ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حضرت بل قومی نشان تنازع: فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کی مذمت کی
وقف بورڈ کی جانب سے درگاہ کے افتتاحی تختی پر اشوکا کا نشان نقش کرایا گیا تھا جسے لوگوں نے مسخ کردیا۔
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ سری نگر کے حضرت بل میں تزئین و آرائش کی گئی درگاہ کے اندر افتتاحی تختی پر قومی نشان لگانا غلط تھا اور لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔
اننت ناگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ وقف بورڈ کے چیرپرسن کو وہاں بورڈ نہیں لگانا چاہئے تھا کیونکہ لوگوں کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بل میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ انہیں وہاں بورڈ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میرے مرحوم والد نے یہاں کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا لیکن انہوں نے درگاہ میں کوئی بورڈ نہیں لگایا اور نہ ہی اپنا نام لکھا۔ یہ درگاہ لوگوں کے عطیہ سے بنائی گئی ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کی طرف سے ایف آئی آر کے اندراج پر، این سی رہنما نے کہا، "انہوں نے بورڈ لگا کر غلطی کی جو لوگوں کو پسند نہیں آیا، یہ غلط ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم امن پسند ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے۔"
جموں و کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے درگاہ کے افتتاحی تختی کے اندر اشوکا کا نشان نقش تھا اور جمعہ کو نمازیوں کے ذریعہ اسے ہٹائے جانے سے جموں و کشمیر میں ایک بڑی سیاسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے، حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے وقف بورڈ کی چیرپرسن درخشاں اندرابی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی نے اندرابی کی حمایت کی ہے، جو پارٹی کے قومی ایگزیکٹو کی رکن بھی ہیں۔
دریں اثنا، نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نے دراغ میں تختی سے نشان ہٹانے کے سلسلے میں تیس افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مہدی نے کہا کہ "میں یہ جان کر مایوس اور غمگین ہوں کہ درگاہ حضرت بل میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں پولیس نے تقریباً تیس افراد کو حراست میں لیا ہے۔ میں اس آپریشنل انتقامی کارروائی کی ایک ایسے وقت میں شدید مذمت کرتا ہوں جب ریاستی حکومت نے انتظامیہ سے مفاہمت اور ہمدردی کا مطالبہ کیا۔"
انہوں نے کہا کہ ایسے قوانین موجود ہیں جو قومی نشان کے استعمال کی نظیر اور دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہیں اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے خلاف بھی قوانین موجود ہیں۔
روح اللہ مہدی نے سوال کیا کہ ’ایک انتہائی قابل احترام مذہبی مقام پر یہ افسوسناک صورتحال پیدا کرنے والوں کو قانونی طور پر جوابدہ کیوں نہیں بنایا جارہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟‘