ETV Bharat / jammu-and-kashmir

حضرت بل قومی نشان تنازع: فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کی مذمت کی

وقف بورڈ کی جانب سے درگاہ کے افتتاحی تختی پر اشوکا کا نشان نقش کرایا گیا تھا جسے لوگوں نے مسخ کردیا۔

حضرت بل قومی نشان تنازع: فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کی مذمت کی
حضرت بل قومی نشان تنازع: فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کی مذمت کی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 7, 2025 at 11:04 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 11:42 PM IST

3 Min Read

سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ سری نگر کے حضرت بل میں تزئین و آرائش کی گئی درگاہ کے اندر افتتاحی تختی پر قومی نشان لگانا غلط تھا اور لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔

اننت ناگ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ وقف بورڈ کے چیرپرسن کو وہاں بورڈ نہیں لگانا چاہئے تھا کیونکہ لوگوں کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بل میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ انہیں وہاں بورڈ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میرے مرحوم والد نے یہاں کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا لیکن انہوں نے درگاہ میں کوئی بورڈ نہیں لگایا اور نہ ہی اپنا نام لکھا۔ یہ درگاہ لوگوں کے عطیہ سے بنائی گئی ہے۔

جموں و کشمیر پولیس کی طرف سے ایف آئی آر کے اندراج پر، این سی رہنما نے کہا، "انہوں نے بورڈ لگا کر غلطی کی جو لوگوں کو پسند نہیں آیا، یہ غلط ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم امن پسند ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے۔"

جموں و کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے درگاہ کے افتتاحی تختی کے اندر اشوکا کا نشان نقش تھا اور جمعہ کو نمازیوں کے ذریعہ اسے ہٹائے جانے سے جموں و کشمیر میں ایک بڑی سیاسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے، حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے وقف بورڈ کی چیرپرسن درخشاں اندرابی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی نے اندرابی کی حمایت کی ہے، جو پارٹی کے قومی ایگزیکٹو کی رکن بھی ہیں۔

دریں اثنا، نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نے دراغ میں تختی سے نشان ہٹانے کے سلسلے میں تیس افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مہدی نے کہا کہ "میں یہ جان کر مایوس اور غمگین ہوں کہ درگاہ حضرت بل میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں پولیس نے تقریباً تیس افراد کو حراست میں لیا ہے۔ میں اس آپریشنل انتقامی کارروائی کی ایک ایسے وقت میں شدید مذمت کرتا ہوں جب ریاستی حکومت نے انتظامیہ سے مفاہمت اور ہمدردی کا مطالبہ کیا۔"

انہوں نے کہا کہ ایسے قوانین موجود ہیں جو قومی نشان کے استعمال کی نظیر اور دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہیں اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے خلاف بھی قوانین موجود ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: بھارت کے سیکولرازم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا: فاروق عبداللہ

روح اللہ مہدی نے سوال کیا کہ ’ایک انتہائی قابل احترام مذہبی مقام پر یہ افسوسناک صورتحال پیدا کرنے والوں کو قانونی طور پر جوابدہ کیوں نہیں بنایا جارہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟‘

Last Updated : September 7, 2025 at 11:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FAROOQ ABDULLAHNATIONAL EMBLEMDARGAHفاروق عبداللہFAROOQ CRITICISES WAQF BOARD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.