بارشوں کے باعث کسانوں کا کام پھر سے متاثر، سیب اور دھان کی کٹائی میں رکاوٹ سے کسان پریشان
Published : October 6, 2025 at 8:44 PM IST
اننت ناگ، جموں کشمیر : (میر اشفاق) وادی کشمیر کے بیستر علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر ہو رہی برفباری نے جہاں عام زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں کسان طبقہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار نظر آ رہا ہے۔
اکتوبر کا مہینہ روایتی طور پر فصلوں کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر اس موسم میں سیب اور دھان جیسے اہم زرعی اجناس کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے لیکن رواں برس بارشوں کے تسلسل نے ان فصلوں کی کٹائی کے عمل کو شدید متاثر کیا ہے۔
رواں برس نیشنل ہائی وے کئی ہفتوں تک مسلسل بند رہنے سے اور شدید بارشوں کے سبب سیب کی صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے ، قومی شاہراہ کے کھلنے کے بعد سیب کی قیمتوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی جس کے بعد کاشتکاروں نے درختوں سے سیب توڑنے اور پیکنگ کرنے کا کام ملتوی کیا۔ تاہم سیب پک جانے کے خدشات کے پیش نظر کاشتکار اپنی سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرنے پر مجبور ہوگئے ،لیکن خراب موسم نے کاشتکاروں کو پھر سے مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔
کیونکہ سیب کے باغات میں پھل تیار ہے، مگر گیلی زمین اور پھسلن کے باعث کسانوں اور مزدوروں کے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے اور کسانوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں دکتیں پیش آرہی ہیں ۔ وہیں وادی کے کئی علاقوں میں بارشوں ، تیز ہواؤں اور ژالہ باری نے نہ صرف کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ وہ تیار فصلوں خاص کر سیب کو پیک کرکے منڈیوں تک پہنچانے سے قاصر ہیں ۔
اننت ناگ کے رہنے والے عارف احمد نامی ایک کاشتکار کا کہنا ہے کہ رواں برس کے ابتداء سے ہی کاشتکاروں کو طرح طرح کے مشکلات سے جوجھنا پڑا ،انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ مسلسل کئی ہفتوں تک بند رہنے ، درختوں بے تحاشا سیب گرنے ،کرایہ میں غیر معمولی اضافہ اور مارکیٹ کی گراوٹ نے پہلے ہی کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔اب باغات میں آخری مرحلہ کے مال کو منڈیوں تک پہنچانے کے لئے تیار کیا جارہا تھا تاہم موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ روکنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔
اسی طرح دھان کی بیشتر فصل حالیہ سیلاب سے تباہ ہو چکی ہے اب جو فصل بچ گئی ہے اس کی کٹائی کا سیزن آج عروج پر ہے تاہم بارشوں کی وجہ سے بعض علاقوں کے کھیتوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کسان کام روکنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فصل بروقت نہ کاٹی گئی تو زمین پر ہی گلنے کا خدشہ ہے، جس سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ۔
اننت ناگ ضلع کے ایک مقامی کسان محمد سید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس محدود وقت ہے جس میں انہیں کٹائی مکمل کرنی ہوتی ہے، ورنہ خراب موسم اور نمی فصل کو تباہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سال بھر محنت کرتے ہیں، لیکن بارشوں نے ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیب کا پھل بھی پک کر درختوں سے گرنے لگا ہے، اور اگر مزید تاخیر ہوئی تو مارکیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جائے گا۔اس سے قبل بھی ان کے کافی سیب خراب ہو چکے ہیں مزید نقصان ہوا تو وہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکیں گے ۔
انہوں نے بتایا کہ بارش صرف کٹائی تک ہی محدود نہیں، بلکہ خراب موسم کی صورت میں نقل و حمل کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔جس سے میوہ جات کو منڈیوں تک پہنچانے میں مشکل ہوگی ۔
وہیں پانپور میں زعفران کے لہلہاتے کھیتوں میں روان ماہ کے آخری ہفتہ میں زعفران کے پھول پھوٹ پڑیں گے۔ پتل باغ پانپور کے رہنے والے ارشاد احمد جو ایک پروگریسو فارمر اور کسان بورڈ کے ایڈوائزی ممبر بھی ہیں، کا کہنا ہے کہ آج کے موسم میں بارشیں ہونا زعفران کی پیداوار کے لئے مفید ہے ،البتہ شدید اور مسلسل بارشوں سے پیداوار کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں بتدریج کمی اور دھوپ نہ کھلنے کے سبب زعفران کے پھولوں کو پھوٹ پڑنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اور پیداوار پر اثر پڑ سکتا ہے ،تاہم انہوں نے رواں برس اچھے پیداوار کی امید جتائی۔
زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ایسے علاقوں میں ریلیف اقدامات شروع کرنے چاہئیں جہاں پر گزشتہ سیلاب اور شدید بارشوں سے نقصان ہوا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر موسم میں بہتری نہ آئی، تو نہ صرف کسان بلکہ یہاں کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔اسلئے انتظامیہ کو چاہئے کہ وہ فصلوں کے انشورنس، مالی امداد، اور میوہ جات کو ذخیرہ کرنے کی سہولیات فراہم کرے تاکہ مسقبل میں نقصانات سے بچا جا سکے ۔