ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میٹھی مکئی کی اچھی پیداوار سے خوش کسانوں کو اب مایوسی کا سامنا، مارکیٹ تک رسائی اور خریدار نہ ملنے سے خواب چکناچور
تمام تر محنت اور سرمایہ کاری کے بعد تیار ہوئی فصل کیلئے مارکیٹ نہ ملنے کی وجہ سے کسانوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔
Published : September 24, 2025 at 12:40 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): وادیٔ کشمیر کی مختلف خوشبودار اور ذائقے دار فصلوں کو دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہیں میں سے ایک، یہاں کی مٹی میں اگنے والی میٹھی مکئی بھی اپنے ذائقے کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جدید ٹیکنالوجی اور زرعی پالیسیوں کے ساتھ اگر میٹھی مکئی کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق مزید فروغ دیا جائے تو کشمیر کی معیشت میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مقامی کسان بھی پُرامید ہیں کہ حکومت اور ادارے اس جانب توجہ دے کر ان قیمتی نعمتوں کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تاہم ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا جس کے باعث کسان مایوس نظر آرہے ہیں۔
حالانکہ محکمہ زراعت کی جانب سے وادی کے کسانوں کو جدید فصلوں کی جانب راغب کرنے کے لیے سنہ 2019 اور سنہ 2020 میں سویٹ کارن کے بیج فراہم کیے گئے۔ ابتدا میں کسانوں نے اس نئی فصل میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بہتر پیداوار کے خواب سجائے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رکاوٹ سامنے آئی۔ کسانوں کی تمام تر محنت اور سرمایہ کاری کے باوجود محکمہ زراعت ان کے لیے مناسب مارکیٹ فراہم کرنے سے قاصر رہا۔ نتیجتاً جب فصل تیار ہوئی تو اسے فروخت کرنے کے مواقع نہ مل سکے۔
اس صورت حال نے کسانوں کو شدید مایوسی سے دوچار کیا۔ رواں سال بہت سے کسانوں نے سویٹ کارن کی کاشت سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی عدم دلچسپی ظاہر کی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر محنت کے بدلے میں منافع اور مارکیٹ ہی نہ ملے تو ایسی فصل اگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مقامی کسانوں کے مطابق وادی کے کسانوں کی زندگی ہمیشہ سے محنت، امید اور زمین سے وابستگی کی ایک روشن داستان رہی ہے۔ کسانوں نے اپنی بھرپور محنت، پسینہ اور وقت اس نئی فصل پر صرف کیا۔ کھیتوں میں سبز لہلہاتے پودے اور سنہری بالیوں نے گویا یہ خواب دکھایا کہ اب مارکیٹ میں انہیں اپنی محنت کا بہتر صلہ ملے گا۔ تاہم فصل تو تیار تھی، لیکن خریدار نہ ہونے کے سبب کسانوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ ان کے دن رات کی محنت مایوسی میں بدل گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رواں سال میں سویٹ کارن جیسی اہم اور منفرد فصل کے تئیں دلچسپی ختم ہو گئی۔
یہ بات صرف سویٹ کارن کی نہیں ہے٬ بلکہ ہمارے کسانوں کے خوابوں کی ہے، جو ہر سال بہتر مستقبل کی جستجو میں نئے تجربے کرتے ہیں، تاہم انہیں صحیح رہنمائی، مارکیٹ تک رسائی اور حکومتی معاونت نہ ملے تو ایسے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔
وقت کا تقاضہ ہے کہ کسانوں کو نہ صرف نئی فصلیں اور بیج فراہم کیے جائیں بلکہ ان کے لیے منڈیوں کے دروازے بھی کھولے جائیں تاکہ کسان کی محنت رائیگاں نہ جائے اور زرعی معیشت کو بھی ایک نیا استحکام مل سکے۔
ادھر محکمہ زراعت کے چیف ایگریکلچر افسر شہنواز حسین کا کہنا ہے کہ رواں سال موسم کی مار نے کسانوں کو کافی مایوس کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت پر بارشیں نہ ہونے سے سویٹ کارن کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ وہیں چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ نے کسانوں سے کہا کہ اگر کسی بھی پروگریسو فارمر کو مارکیٹنگ میں دقت پیش آرہی ہے تو وہ متعلقہ محکمہ کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ انہیں معقول قیمت فراہم کی جا سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کو بیج کے ساتھ مارکیٹ تک رسائی بھی دی جائے تو یہ فصل نہ صرف کسانوں کے لیے منافع بخش ثابت ہوسکتی ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی نئی توانائی بخش سکتی ہے۔ بصورتِ دیگر، کسانوں کی محنت اور وسائل دونوں ضائع ہوتے رہیں گے اور زراعت کے اس اہم شعبے کی ترقی رک سکتی ہے۔
مزید پڑھیں:
کوکرناگ میں میٹھی مکئی کی زبردست پیداوار سے کسان خوش
سویٹ کارن مکّی کاشت کسانوں میں مقبول، امسال پیداوار میں اضافہ
میٹھی مکیّ کی طرف کسانوں کا رجحان بڑھ گیا، محکمہ زراعت ضلع افسر