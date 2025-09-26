ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ ہلاکتیں، سونم وانگچک نیشنل سکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار
لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو این ایس اے کے تحت گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2025
Updated : September 26, 2025
سرینگر (نیوز ڈیسک) : لیہہ پولیس نے جمعے کو لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن اور سماجی رہنما سونم وانگچک کو نیشنل سکیورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب بدھ کے روز لیہہ میں سکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم چار افراد ہلاک اور سو کے قریب زخمی ہوئے تھے۔
اس احتجاج کی قیادت وانگچک، لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کر رہے ہیں، جو دو بڑے مطالبات پر مرکوز ہے: لداخ کو مکمل ریاستی درجہ دینا اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شمولیت۔
بدھ کے روز دی گئی ہڑتال کی کال کے دوران پر امن احتجاج مظاہرہ تشدد اختیار کر گیا جس کے بعد حکام نے سخت کریک ڈاؤن شروع کیا۔ وزارت داخلہ نے وانگچک کی قائم کردہ تنظیم سیکمول (SECMOL) کا ایف سی آر اے لائسنس منسوخ کر دیا اور لیہہ پولیس نے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے متعدد ایف آئی آر درج کیں اور مزید کارروائی کا بھی اشارہ دیا۔ مظاہروں کے دوران بی جے پی سمیت کئی سرکاری و سیاسی دفاتر پر بھی حملے ہوئے۔
کریک ڈاؤن کے باوجود مرکزی سرکار نے لداخی قیادت کے ساتھ بات چیت کے دروازے ابھی بند نہیں کیے ہیں۔ وزارت داخلہ کے نمائندوں نے لیہہ میں ایل اے بی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ رہنماؤں تھوپستان چیوانگ اور شیرنگ دورجے کے مطابق 27 یا 28 ستمبر کو نئی دہلی میں ایک تیاری اجلاس ہوگا جس میں ایل اے بی اور کے ڈی اے کے تین تین نمائندے اور لداخ کے رکن پارلیمان شریک ہوں گے۔ اس کے بعد سات، سات اراکین پر مشتمل اعلیٰ سطحی کمیٹی کے ساتھ باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔
اگرچہ ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا تاہم رہنماؤں نے تصدیق کی کہ مطالبات میں ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کا درجہ اور پارلیمانی نشستوں میں اضافہ شامل ہے۔
